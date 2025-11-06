Tümü Webekno
Samsung'dan Apple'ı Kızdıracak Video Serisi: Galaxy S25 Edge ile iPhone Air Karşı Karşıya [Video]

Samsung, en ince Samsung modeli Galaxy S25 Edge ile iPhone Air'i kıyasladığı üç yeni reklam filmi yayımladı.

Samsung'dan Apple'ı Kızdıracak Video Serisi: Galaxy S25 Edge ile iPhone Air Karşı Karşıya [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, en ince Samsung modeli olan Galaxy S25 Edge ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir dizi yeni reklam filmi yayımladı ve Galaxy S25 Edge’i doğrudan iPhone Air ile kıyasladı.

Reklamlarda özellikle 200 MP’lik ana kamera çözünürlüğü ve ultra geniş açılı lens gibi Galaxy S25 Edge'in iPhone Air'e kıyasla sahip olduğu özellikler vurgulanırken, birçok kullanıcı telefonun satışlardaki başarısızlığından ötürü bu hamleyi ilginç karşılamış durumda.

Tabii bu noktada iPhone Air'in de iç açıcı satış rakamlarına sahip olduğunu söylemek güç. Bu durum biraz telefonların form faktörü dolayısıyla fiyatından kaynaklanıyor. Yine de gelin biz Samsung'un yayımladığı reklamlara bakalım...

Samsung'un yayımladığı Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air reklamları:

İlk reklam, Edge'in 200 MP ana kamerasının, iPhone Air'in sadece 48 MP'lik tek kamerasına göre daha iyi çözünürlüğe sahip olduğunu ve kamera yakınlaştırıldığında metnin ne kadar net görülebildiğini gözler önüne seriyor.

İkinci reklam ise Galaxy S25 Edge'in ultra geniş açılı kameraya sahip olduğunu, iPhone Air'in ise sahip olmadığını gösteriyor.

Üçüncü reklam kameraları bir kez daha karşılaştırıyor ancak bu sefer Samsung'un "Anlık Yavaş Çekim" özelliğini göstermek için... Bu özelliğin telefonun inceliğiyle hiçbir ilgisi yok elbette ancak iki ince telefonu karşılaştırırken tuhaf bir seçim olmuş diyebiliriz.

Peki siz yayımlanan bu yeni reklam filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple Samsung iPhone Telefon

