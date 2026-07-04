İlk Modeldeki Başarısızlığın Ardından Apple, iPhone Air 2'de Önemli Değişiklikler Yapacak: İşte İlk Detaylar!

Apple'ın ince ve zarif modeli iPhone Air, yenilenen modeliyle bu sefer başarılı olmakta iddialı.

Apple, ince ve zarif telefon sevenlerin kalbini çalmaya kararlı. İlk iPhone Air modelindeki bazı eksiklikler ve ödünler kullanıcıları biraz üzmüştü ancak sızan son bilgilere göre Apple, bu kez dersine çok iyi çalışmış.

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Popüler teknoloji kanalı fpt'den Jon Prosser’ın paylaştığı yeni detaylar, iPhone Air 2’de Apple'ın önemli değişiklikler yapacağını gösteriyor.

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Face ID küçülüyor

İncecik bir gövdeye üst düzey teknolojileri sığdırmak tam bir mühendislik cambazlığı gerektiriyor. Apple, ilk modeldeki tek kamera kısıtlamasını aşmak için bu kez dahiyane bir yola başvurmuş ve Face ID modülünü küçültmüş.

Evet, ön taraftaki o meşhur sensör alanı daralıyor ve böylece arka tarafta ikinci bir 48 MP ultra geniş açılı kamera için yer açılıyor.

A20 Pro ile gelecek

Sızıntılar, cihazın kalbinde daha önce iddia edilen standart A20 yerine, performans canavarı A20 Pro işlemcisinin yer alacağını gösteriyor. Üstelik bu işlemci, Apple’ın yeni 2 nanometrelik teknolojisiyle üretilecek.

Titanyum alaşımlı gövdesinden ödün vermeyen iPhone Air 2, "ince telefon kullanışsızdır" algısını tamamen yıkmaya geliyor. İlk modelin yarattığı hayal kırıklıklarını telafi etmeye hazırlanan bu yeni amiral gemisi, başarılı olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.