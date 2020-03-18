Apple Watch ve iPhone'ların Bahar Aksesuarları Duyuruldu

Apple, iPhone ve iPad modelleri için yeni kılıflar, Apple Watch’lar için ise yeni kordonlar içeren Bahar Serisi aksesuarlarını duyurdu. Baharda görebileceğimiz renkleri çağrıştıran kılıf ve kordonlar an itibarıyla satışta.

Apple, yeni iPad Pro ve MacBook Air duyurularının yanında iPhone 11’ler ve Apple Watch’lar için yeni bahar aksesuarlarını da bugün piyasaya sürdü. Yeni çıkan Apple Watch kordonları ve iPhone kılıflarına bahar renkleri damga vurmuş görünüyor.

Apple Watch için kullanılan spor loop kordonlar Günışığı, C Vitamini, Sörf Mavisi, Neon Yeşil ve Neon Pembe şeklinde isimlendirildi. Apple Watch’ın bahar için üretilen spor kordonları ise Kaktüs, Greyfurt ve Sörf Mavisi şeklinde isimlendirildi. Aynı zamanda Apple Watch Nike’lar için de bahar mevsimi için yeni kordonlar üretildi. Apple, Apple Watch’lar için aynı zamanda deri görünümlü yeni kordonlar üretirken, tokalı kordonlar da bahar mevsimi için yeni renklere kavuştu.

iPhone 11’ler için üretilen bahar kılıflarında bahar renkleri ile dikkat çekiyorlar. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun bahar kılıfları da Apple Watch’ların yeni kordon renklerine benziyor. iPhone 11 Pro için ayrıca deri görünümlü 5 ayrı renkte kılıflar satışa sunuldu.

Apple’ın yeni renkli kılıf üretiminden iPad Pro, iPad Air, standart iPad ve iPad mini de payına düşeni almış görünüyor. Bütün iPad modelleri için Kaktüs ve Sörf Mavisi renklerinde yeni kılıflar üretildi ve satışa sunuldu. Corona virüsü salgını nedeniyle Apple Store’lar ikinci bir açıklamaya kadar kapalı olduğu için Apple Watch, iPhone ve iPad’lerin yeni aksesuarları Apple’ın online mağazasından satın alınabiliyor.