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Apple, Daha Büyük Ekranlı "iPhone Duo Max" Modeli Üzerinde Çalışıyor

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Apple'ın katlanabilir telefon serisine daha büyük ekranlı iPhone Duo Max modelini eklemek için hazırlıklara başladığı iddia ediliyor.

Apple, Daha Büyük Ekranlı "iPhone Duo Max" Modeli Üzerinde Çalışıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın önümüzdeki yıllarda daha büyük bir ekrana sahip "iPhone Duo Max" modelini piyasaya süreceğini öne sürdü.

Gurman, son bülteninde şirketin neden diğer isimler yerine "Duo" adlandırmasını tercih ettiğine ve serinin geleceğine dair dikkat çeken detaylara yer verdi.

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Apple, Daha Büyük Ekranlı "iPhone Duo Max" Modeli Üzerinde Çalışıyor
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Duo ismi neden seçildi?

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iPhone Duo’nun tanıtımından önceki aylarda şirket içindeki çalışanların cihazdan "iPhone Ultra" olarak söz ettiği belirtiliyordu ancak Apple, nihai kararda üç harfli "Duo" ekini tercih etti. Gurman’a göre bu isim; "Air" ve "Pro" gibi mevcut ürün takılarıyla tam bir uyum yakalıyor ve "Ultra" isminin izin vermeyeceği yeni model çeşitlemelerine kapı aralıyor.

Gurman, Apple’ın ilerleyen dönemde daha büyük ekranlı bir iPhone Duo Max sunacağını öngörüyor. Şirketin ürün yelpazesine ileride daha uygun fiyatlı bir Duo SE ve Duo Mini ekleyebileceğini de belirtiyor.

Yazılım optimizasyonları, üst düzey malzeme kalitesi ve rakiplerine kıyasla sunduğu yüksek dayanıklılık sayesinde iPhone Duo’nun kısa sürede pazarın lider katlanabilir telefonu olması bekleniyor. Gurman, cihazın sunduğu deneyimle katlanabilir telefonları sektörde "yeni standart" haline getirecek kadar etkileyici olduğunu söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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