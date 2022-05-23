OPPO Reno 8 Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, Reno 8 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Çok sayıda ortak özelliğe sahip olan 3 model ile karşımıza çıkan OPPO, en çok da fiyatlarıyla tüketicinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği etkinlikte Reno 8 serisi akıllı telefonlarını tüketicilerle buluşturdu. Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro+ isimli üç model ile karşımıza çıkan şirket, bu telefonların en çok da fiyatları ile tüketiciyi memnun edecek gibi görünüyor. Zira fiyatların mevcut piyasa koşullarında oldukça makul seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Peki OPPO'nun yeni akıllı telefonları tüketiciye neler sunuyor?

OPPO'nun bugün duyurduğu akıllı telefonlar pek çok anlamda ortak özelliklere sahipler. Örneğin her üç modelde de FHD+ ekran çözünürlüğü, AMOLED panel, 120 Hz tazeleme oranı gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca her üç modelde de 32 MP çözünürlük sunan ön kamera ile karşılaşıyoruz. Ancak iş performansa geldiğinde durum biraz değişiyor.

Karşınızda OPPO Reno 8 Pro+

OPPO Reno 8 Pro+, Reno 8 Pro ve Reno 8'den daha büyük olan 6,7 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz ve FHD+ çözünürlük değerine sahip olan akıllı telefon, parmak izi okuyucu sensörünü de ekranda barındırıyor. Dimensity 8100-Max işlemciden güç alan telefon 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. Telefonun kamera kurulumu ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP ikincil ana kamera ve 2 MP de makro kameradan oluşuyor. Telefondaki 4.500 mAh kapasiteli bataryanın 80 watt hızlı şarja imkan tanıdığını da belirtelim.

OPPO Reno 8 Pro'ya baktığımızda ise 6,43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı görüyoruz. Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcilerinden güç alan telefon, 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun üçlü kamera kurulumunda Reno 8 Pro+'taki 8 MP ultra geniş açılı kamerayı da bu modelde görüyoruz. Cihazdaki diğer tüm özellikler de Reno 8 Pro+ ile aynı.

*OPPO Reno 8 Pro

OPPO Reno 8'e baktığımızda ise MediaTek Dimensity 1300 işlemciyi görüyoruz. Bununla birlikte 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı da bizleri karşılayan özellikler arasında. Bu akıllı telefonu Reno 8 Pro'dan ayıran bir diğer özellik ise kamerası. Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro+'ta yer alan 8 MP ultra geniş açılı kamera, OPPO Reno 8'de yer almıyor.

OPPO Reno 8 Pro+ teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz

6,7 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 8100-Max

MediaTek Dimensity 8100-Max RAM: 8 GB - 12 GB

8 GB - 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (80 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (80 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

OPPO Reno 8 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz

6,43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM: 8 GB - 12 GB

8 GB - 12 GB Depolama: 128 GB - 256 GB

128 GB - 256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (80 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (80 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

OPPO Reno 8 teknik özellikleri:

Ekran: 6,43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz

6,43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 1300

MediaTek Dimensity 1300 RAM: 8 GB - 12 GB

8 GB - 12 GB Depolama: 128 GB - 256 GB

128 GB - 256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (80 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (80 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

OPPO Reno 8 serisi fiyatları: