Apple iPhone ile Şarj Cihazı Vermediği İçin Tazminat Verecek

2 yıl önce telefon kutularından şarj adaptörünü çıkaran Apple, Brezilya'da cezaya çarptırıldı. Apple, kendisini dava eden müşterisine tazminat ödemek zorunda bırakıldı.

2020 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisi ile birlikte telefonlarının kutusundan şarj adaptörünü çıkartan Apple, yıllardır devam eden bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Aslında diğer telefon üreticileri tarafından kısa süre içerisinde benimsenen bu hamle, kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Bu karar sonrası Samsung ve Xiaomi de telefon kutularından adaptörü çıkartmıştı. Bugün ortaya çıkan bir haber ise Apple'ın bu kararının yasal sonuçları olabildiğini gösterdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Brezilya'da da telefonlarını şarj adaptörü olmadan satışa sunan Apple, bir müşteri tarafından dava edildi. Davanın konusu ise doğal olarak şarj adaptörü idi. Bugün sonuçlanan dava da mahkeme müşteriyi haklı buldu.

Apple, müşterilerinin evinde şarj aletlerinin zaten bulunduğunu söyledi

Kutudan şarj adaptörü çıkmadığı için şirketi dava eden bir müşteri, uzun süredir devam eden davadan zaferle ayrıldı. Brezilya'da görülen mahkemede yargıç, şirketin sattığı üründe şarj aleti bulunmaması sebebiyle Apple'ın müşteriye 1.000 dolar tazminat ödemesine hükmetti. Daha öncesinde de Brezilya hükümeti Apple'a bu konu sebebiyle 2 milyon dolar para cezası vermişti.

Karar öncesinde mahkemede kendini savunan şirket, birçok müşterinin evlerinde zaten şarj adaptörü olduğunu söyledi. Ayrıca şarj cihazlarının kutudan çıkartılmasının çevresel faydaları da yargıca sunuldu. Bakalım bu karar ülkede bir şeyleri değiştirebilecek mi? Bekleyip göreceğiz..