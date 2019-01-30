Apple, iPhone Satışlarındaki Gelir Beklentisini Yine Düşürdü

Apple, dün yaptığı açıklama ile gelir beklentilerini bir kez daha düşürdü. Bu durumun en önemli nedeni ise Apple'ın iPhone satışlarında çok ciddi düşüşler yaşaması.

Geçtiğimiz dönemde satış ve doğal olarak gelir beklentilerini sürekli olarak düşüren Apple, Ocak, Şubat ve Mart aylarını içine alan 2019 yılı 1. mali çeyreği için gelir tahminlerini paylaştı. Wall Street’in 59 milyar dolarlık tahminlerinin aksine Apple, 1. mali çeyrekte 55-59 milyar dolar satış geliri elde etmeyi beklediklerini açıkladı.

Apple, geçtiğimiz yıl mali çeyrek sonuçları ile birlikte kaç adet birim satıldığını açıklamayı bıraktı. Bu nedenle Apple’ın ne kadar ürün sattığını anlamamız için en iyi yol, şirketin bir çeyrekte ne kadar gelir elde ettiğine bakmak olacak. Örneğin Apple, 2018’in son mali çeyreğinde iPhone satışlarından 52 milyar dolar kazandığını açıkladı ki bu gelir, geçtiğimiz yıla göre %15 azalmış durumda. iPhone fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre artış gösterdiğini düşünürsek gelirin düşmüş olması, iPhone satışlarının da azaldığını gösteriyor.

Apple’ın satış gelirlerinin şekillenmesinde iPhone satışlarının büyük önemi bulunuyor. Zira şirketin satış gelirlerinin %60’ını iPhone’lar oluşturuyor. Peki iPhone satışlarının sürekli düşüş eğrisi göstermesinin nedeni nedir? Bu konuda birbiri ile bağlantılı iki ayrı görüş bulunuyor. Apple, dünya ekonomisinde yaşanan gerilemeyi ve Çin ile ABD arasında yaşanan siyasal krizi bahane gösterirken, tüketiciler ve analistler iPhone’ların pahalı olmasını gerekçe olarak sunuyor.

iPhone Xs, 999 dolarlık fiyatı ile giriş seviye bir MacBook Air’dan bile daha pahalı bir ürün. Ayrıca giriş seviye model olan iPhone XR da ortalama bir dizüstü bilgisayar ile yarışır fiyat etiketine sahip. Üstelik bu durum, cihazın ana vatanındaki fiyatlar için geçerli. Türkiye, Çin gibi pazarlarda Apple ürünleri adeta bir servete mal oluyor. Bu nedenle satışlar her geçen gün daha da düşüş gösteriyor.