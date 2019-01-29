iOS'te bug oluşma ihtimalini bu yöntemlerle en aza indirgeyebilirsiniz.

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, sahip olduğu akıcılığıyla ve sorun çıkartmamasıyla biliniyor. Kullanıcılar tarafından en çok sadeliğiyle sevilen iOS'te de ne var ki diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi sistemsel hatalar oluşabiliyor. Bu haberimizde sizler için bu hataları en aza indirgemenizi sağlayacak yollları derledik.

1. Apple yazılım güncellemelerini yayınladığı anda yüklemeyin

Güncellemeleri cihazlarımıza yüklemek bizleri kötü amaçlı yazılımlardan koruyacağı gibi aynı zamanda kullandığımız işletim sistemini daha performanslı ve daha kullanıcı dostu hâle getirecektir ancak bazı durumlarda bu güncellemeler, gözden kaçan kısımlar sebebiyle, cihazlarda kararsızlık oluşturabiliyor. Örnek vermek gerekirse bazı akıllı telefon üreticilerinin yayınladıkları güncellemelerden sonra; cihazlarının hücresel verileri çalışmamış, bataryaları anlamsız bir şekilde tükenmiş veyahut cihazlarda hatalar oluşmuştu.

Bu bağlamda akıllı telefon sahiplerinin kendilerine sunulan en son güncellemeleri hemen yüklememeleri, en azından birkaç gün güncellemenin cihazlarda herhangi bir sorun yaratıp yaratmadığını yayınlanan haberlere göre takip etmeleri öneriliyor.

2. Beta programına katılmayın

Apple, iOS'in yeni sürümlerini son kullanıcılar için yayınlamadan önce beta test programı kapsamında -hataları giderme amacıyla- test eder. Beta programına kayıt olan kullanıcılar herkese açık olarak yayınlanmayan yeni güncellemeleri edinip, yeni özellikleri test etme şansını yakalarlar. Beta programında yayınlanan güncellemeler oldukça hatalar barındırır ve cihazınızı çalışmaz duruma bile getirebilir. Apple, beta programına katılan kullanıcıları bu doğrultuda uyarıyor.

3. Kullanmadığınız uygulamaları silin

Akıllı telefonlarımız gereksiz uygulamalarla doldurmayıp en sade şekilde tutmak bizim için daha iyi olacaktır. Cihazımıza yüklediğimiz uygulamalar biz onları kullanmasak bile arka planda çalışarak performansı düşürebildiği gibi gereksiz yer kaplarlar. Kullanmadığınız uygulamaları iOS işletim sistemine sahip cihazınızdan kaldırmanız, cihazınızda oluşabilecek kararsızlıkları önleyerek sahip olduğunuz kullanıcı deneyimini iyileştirecektir.

Son olarak: Cihazınızın güvenliğini üst seviyede tutun

Apple her ne kadar güvenliği iOS işletim sisteminde kötü amaçlı yazılımlara ve kişilere karşı en üst seviyede tutsa da düşük güvenliğe sahip tahmin edilebilir "giriş kodu" cihazınızdaki verilerin elde edilmesine yol açabilir. Hem cihazınızdaki hem de hesaplarınızdaki şifreleri -büyük/küçük harf, rakam, sembol içeren kombinasyonlarla- tahmin edilemez bir şekilde ayarlamak kişisel güvenliğinizi sağlayacaktır.