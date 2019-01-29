Apple, sunduğu abonelik ve ücretlendirme sistemiyle kullanıcıları kandırmaya çalışan uygulamaları engelleyecek.

Hepimiz, okuyamadığımız küçük yazılarla bizi kandırmaya çalışan, umulandan daha fazla abonelik ücreti isteyen dolandırıcı uygulamalarla karşılaşmışızdır. İşte Apple, bu dolandırıcılığa bir son vermek istiyor. Şirket, App Store kılavuzunda yenileme yaptı. Bu revizyondaki en dikkat çekici madde, fiyatlandırmanın oldukça açık olması.

Uygulama geliştiricileri, kullanıcılara uygulamalarını nasıl yöneteceklerini ya da iptal edeceklerini ve ücretsiz sürümün nasıl çalıştığını açıklamak zorunda. Ayrıca geliştiriciler, takip eden aylarda uygulanacak ücretleri de saklayamayacak. Koşullar uygulama ekranıyla aynı yerde olacak ve alt taraflara gizlenemeyecek.

Bu gelişmelerin abonelik kurallarında katı yaptırımlara dönüşüp dönüşmeyeceği kesin değil ancak şirketler, abonelik sistemine doğru kaydıkça bu sistem, bundan sonra gelirlerde daha önemli bir role sahip olacak ve kullanıcılara daha dürüst, tutarlı bir deneyim sağlayacak.