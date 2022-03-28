Apple'ın 8 Mart günü duyurduğu ve geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü iPhone SE 3, şirketin beklediği kadar taleple karşılaşmadı. Bunun sonucunda Apple, telefonun üretiminde kesinti yapmaya karar verdi.

Apple, 8 Mart günü düzenlediği etkinlikte yılın beklenen cihazlarından olan yeni ‘ucuz’ iPhone modeli iPhone SE 3’ü resmen duyurdu. Fakat bir önceki nesle göre geliştirmelerle gelen yeni SE 3, görünüşe göre Apple’ın tahmin ettiği düzeyde ilgiyle karşılaşamadı. Öyle ki Apple, iPhone SE 3’ün duyurulmasından ve piyasaya sürülmesinden yalnızca günler sonra üretimde kesinti yapmaya karar verdi.

Nikkei Asia tarafından paylaşılan iddiaya göre Apple, tedarikçilerine ‘beklenenden daha zayıf talep’ nedeniyle bu çeyrek için iPhone SE üretimini kısmalarını söyledi. Bahsi geçen ‘kısmanın’ boyutuysa iki ila üç milyon adet olarak belirtildi. Bununla birlikte Apple’ın iPhone SE 3 dışında farklı ürünlerinin üretiminde de kesintiye gittiği öne sürüldü.

iPhone 13 ve AirPods üretiminde de kesintiye gidildi, ama farklı nedenden:

Paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone SE 3’ün yanı sıra iPhone 13 serisinin üretiminde kesintiye gitti. Fakat bu kesintinin nedeni, kaynaklar tarafından ‘dönemsel talep değişikliği’ olarak açıklandı. Bununla birlikte şirketin AirPods üretiminde de kesinti yaptığı belirtildi. Söz konusu AirPods modelleriyse açıklanmadı.

Apple’ın kesinti haberleriyle birlikte şirketin yapacağı teslimat tahminleri de elbette düştü. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bugün yaptığı paylaşımda 2022 yılı geneli için iPhone SE teslimat tahminini 25 – 30 milyondan 15 – 20 milyona indirdiğini duyurdu. Bu tahmine bakacak olursak Apple, iPhone SE 3 için üretimde kesintiyi önümüzdeki çeyreklere de aktarabilir.