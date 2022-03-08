Söylentiler Doğru Çıktı: iPhone SE 3 Resmen Duyuruldu

Apple’ın bugün gerçekleşen EBIL etkinliğinde uzun süredir beklenen iPhone SE 3 resmen duyuruldu. Apple’ın yeni gözdesi yeni iPhone SE 3’ün tüm teknik ve tasarım özelliklerini sizlerle paylaştık.

Uzun süredir söylentilerini içerikleştirdiğimiz ve sizlerle paylaştığımız yeni iPhone SE, bugün gerçekleştirilen Apple EBIL etkinliğinde resmen tanıtıldı ve söylememiz gerek: Yeni iPhone SE 3 bomba gibi geliyor.

Özet geçecek olursak yeni iPhone SE, iPhone 13’teki iyi özellikleri almış ve geliştirmiş. Birçok insanın uzun süredir istediği iPhone 8 tasarımıyla bezenmiş ve çok hızlı bir hale gelmiş. Gelin yeni iPhone SE veya iPhone SE 3’ün özelliklerine göz atalım.

Yeni iPhone SE 3 teknik özellikleri:

Ekran: 4,7 inç Retina HD ön panel, IP67 su ve toz geçirme sertifikası

CPU: 6 çekirdekli Apple A15 Bionic

GPU: 16 çekirdekli Neural Engine

Kamera: 12 MP Smart HDR 4 destekli arka kamera

Bağlantı türü: 5G

Yeni iPhone SE 3, iPhone 13’ün A15 Bionic çipini almış ve onunla harika işler başarmış. GPU konusunda ise yine Apple’ın klasik Neural Engine’i kullanılmış. iPhone SE 3’ün en ilgi çekici yanlarından biri de 5G bağlantı kullanması. Cihaz kırmızı, gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

Apple’ın dediğine göre yeni iPhone SE 3’te iOS 15’in getirdiği dikkat arttırma özelliği kullanılabilecek. Yeni Harita uygulaması sayesinde yapay zekanın nimetlerinden faydalanabileceksiniz. Yeni iPhone SE 3’ün uzun yıllar yeni iOS güncellemelerini alacağı da belirtildi.

Yeni iPhone SE 3 ekranı: Retina HD

iPhone SE 3’ün ekranı, 4,7 inç büyüklüğünde ve Retina HD teknolojisine sahip. Ekranda ayrıca IP67 su ve toz geçirme sertifikası bulunmakta. Bunların dışında Apple’ın dediğine göre yeni iPhone SE 3’te iPhone 13 ile aynı ekran kullanılmış. Söylenene göre iPhone SE 3’ün hem arka hem de ön cam paneli, bugüne kadar piyasaya sunulan en güçlü camlar.

Yeni iPhone SE 3 CPU’su: Apple A15 Bionic

Apple’ın iPhone 13’te de kullandığı Apple A15 Bionic yonga seti, yeni iPhone SE 3’te de kullanılmış. Bu 6 çekirdekli işlemci uygulamaların açılışı, fotoğraf çekme, mesaj gönderme ve internette gezinme gibi aksiyonları çok daha hızlı hale getiriyor. Apple’ın beyanına göre iPhone SE 3, iPhone 8’den 1,8 kat daha hızlı işlem yapabilme kapasitesine sahip.

Yeni iPhone SE 3 GPU’su: Neural Engine

iPhone SE 3’te yine iPhone 13’te kullanılan Neural Engine kullanılmış zira o da Apple A15 Bionic yonga setinin bir parçası. 16 çekirdekli Neural Engine, saniyede 15,8 trilyon işlem yapabiliyor ve bu sayede oyun, video izleme ve fotoğraf görüntülemede maksimum kaliteyi elde edebiliyorsunuz. Apple’ın dediğine göre iPhone SE 3’ün Neural Engine ile elde ettiği performans iPhone 8’den 26 kat daha hızlı.

Yeni iPhone SE 3 kamerası: Smart HDR 4

Yeni iPhone SE 3’ün kamerası da klasik Apple kamera kalitesini taşıyor. Arka panelde bulunan tek kamera tasarımı iPhone 8’de de vardı. Yeni iPhone SE 3’teki kamera 12 MP’e sahip. Bu kameranın İşlenmiş Fotoğraflama ve Derin Füzyon gibi özellikleri bulunmakta. Bunların yanı sıra Smart HDR 4 teknolojisiyle ten tonları bozulmadan fotoğrafların renkleri ve kontrastları çok daha canlı bir hale getirilebiliyor.

Apple A15 Bionic yongasının getirdiği nimetler sağ olsun iPhone SE 3’te video çekerken gerçekten profesyonel gibi hissedebileceksiniz. ISP teknolojisi sayesinde video kalitesi son seviyeye çıkıyor ve yine ten tonlarını bozmadan videonun rengi ve kontrastı ayarlanabiliyor.

Yeni iPhone SE 3 fiyatı ve çıkış tarihi:

iPhone SE 3 Türkiye fiyatı: 10.999 TL

Apple’ın açıklamalarına göre yeni iPhone SE 3’ün fiyatı ülkemizde 10.999 TL'den başlayacak. Cihazın hangi depolama kapasitelerine sahip olduğu belirtilmedi ancak 10.999 TL'lik fiyatın 64 GB’lık modele ait olacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki Cuma günü olan 11 Mart’ta ön siparişe açılacak olan iPhone SE 3, 28 Mart tarihinde ülkemizde satın alınabilir olacak.

Yeni iPhone SE 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımın iPhone 8'e dönmesi hoşunuza gitti mi? Fiyatı yüksek mi uygun mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.