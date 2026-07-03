Apple, kameralı kulaklık planlarını erteleyebilir. Yeni bir sızıntıya göre şirketin uzun süredir geliştirdiği kamera donanımlı AirPods Pro modeli askıya alınmış olabilir. İddia doğruysa Apple’ın yapay zekâ destekli kulaklık vizyonu biraz daha bekletebilir.

Apple’ın AirPods ailesi için bir süredir oldukça farklı bir plan üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bu plan, kulaklığa klasik anlamda kamera eklemekten çok daha ilginçti çünkü amaç fotoğraf ya da video çekmek değildi. İddialara göre Apple, AirPods’u çevreyi algılayabilen daha akıllı bir cihaza dönüştürmek istiyordu.

Ancak gelen son bilgi, bu planların şimdilik yavaşlamış olabileceğini gösteriyor. Apple prototipleriyle ilgili paylaşımlarıyla tanınan Kosutami, kameralı AirPods Pro projesinin askıya alındığını öne sürdü. Şirketten resmî bir açıklama gelmediği için bu noktada kesin konuşmak mümkün değil ama iddia oldukça dikkat çekici.

Kamera fikri düşündüğünüz gibi çalışmayacaktı

Kameralı AirPods Pro denince aklınıza kulaklıkla fotoğraf çekmek ya da video kaydetmek gelmiş olabilir. Ancak Apple’ın planladığı şeyin bu olmadığı söyleniyor. Aktarılanlara göre kulaklıktaki kamera sensörleri, çevrenizdeki nesneleri ve ortamı algılayarak Siri’ye daha fazla bağlam sunmak için kullanılacaktı.

Yani bu kulaklık, bir anlamda Siri’nin “gözleri” gibi çalışacaktı. Örneğin bir nesneye bakıp Siri’ye onun ne olduğunu sorabilir ya da bulunduğunuz ortamla ilgili daha akıllı yanıtlar alabilirdiniz. Bu özelliklerin Apple Intelligence ile birlikte çalışması bekleniyordu ancak işin kilit noktası da tam olarak burada başlıyor.

Sorunun kaynağı Siri olabilir

Daha önce gelen raporlarda bu ürünün gelişmiş test aşamasına ulaştığı ve erken üretime yaklaşabileceği öne sürülmüştü. Hatta Apple’ın bu kulaklığı 2026’nın ilk yarısında satışa sunmak istediği bile konuşuluyordu. Fakat daha akıllı Siri deneyimi hazır değilse, kulaklığın da anlamlı şekilde piyasaya çıkması zorlaşabilir.

Çünkü bu ürünün asıl olayı donanımdan çok yazılım tarafında gizli. Kameralar çevreyi algılasa bile Siri bunu yeterince iyi yorumlayamazsa kullanıcıya sunulan deneyim beklenen etkiyi yaratmayacaktır. Apple’ın ürünü aceleyle çıkarmak yerine yapay zekâ tarafını olgunlaştırmayı tercih etmiş olması bu yüzden şaşırtıcı olmaz.

Apple’ın kulaklık planı tamamen rafa mı kalktı?

Şimdilik bunu söylemek için erken. Apple bu ürünü zaten resmen tanıtmadığı için ortada iptal edilmiş bir lansman da yok. Fakat bir yanda ürünün gelişmiş test aşamasına geldiğini söyleyen raporlar, diğer yanda ise projenin askıya alındığını iddia eden yeni sızıntı var. Bu da planların içeride değişmiş olabileceğini düşündürüyor.

Eğer iddia doğruysa kameralı AirPods Pro, Apple’ın yapay zekâ odaklı donanım hamlesinde beklenenden daha geç sahneye çıkabilir. Yine de Apple’ın bu fikri tamamen çöpe attığını söylemek doğru olmaz. Daha olası senaryo, Siri ve Apple Intelligence tarafı hazır olana kadar kulaklığın beklemeye alınmış olması.