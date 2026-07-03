Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple, Kameralı Kulaklığını Erteleyebilir

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, kameralı kulaklık planlarını erteleyebilir. Yeni bir sızıntıya göre şirketin uzun süredir geliştirdiği kamera donanımlı AirPods Pro modeli askıya alınmış olabilir. İddia doğruysa Apple’ın yapay zekâ destekli kulaklık vizyonu biraz daha bekletebilir.

Apple, Kameralı Kulaklığını Erteleyebilir
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın AirPods ailesi için bir süredir oldukça farklı bir plan üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bu plan, kulaklığa klasik anlamda kamera eklemekten çok daha ilginçti çünkü amaç fotoğraf ya da video çekmek değildi. İddialara göre Apple, AirPods’u çevreyi algılayabilen daha akıllı bir cihaza dönüştürmek istiyordu.

Ancak gelen son bilgi, bu planların şimdilik yavaşlamış olabileceğini gösteriyor. Apple prototipleriyle ilgili paylaşımlarıyla tanınan Kosutami, kameralı AirPods Pro projesinin askıya alındığını öne sürdü. Şirketten resmî bir açıklama gelmediği için bu noktada kesin konuşmak mümkün değil ama iddia oldukça dikkat çekici.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları

İddiaya Göre En Ucuz MacBook Pro'nun Tasarımı Yeni Nesilde Değişecek!

İddiaya Göre En Ucuz MacBook Pro'nun Tasarımı Yeni Nesilde Değişecek!

Kamera fikri düşündüğünüz gibi çalışmayacaktı

Kameralı AirPods Pro denince aklınıza kulaklıkla fotoğraf çekmek ya da video kaydetmek gelmiş olabilir. Ancak Apple’ın planladığı şeyin bu olmadığı söyleniyor. Aktarılanlara göre kulaklıktaki kamera sensörleri, çevrenizdeki nesneleri ve ortamı algılayarak Siri’ye daha fazla bağlam sunmak için kullanılacaktı.

Yani bu kulaklık, bir anlamda Siri’nin “gözleri” gibi çalışacaktı. Örneğin bir nesneye bakıp Siri’ye onun ne olduğunu sorabilir ya da bulunduğunuz ortamla ilgili daha akıllı yanıtlar alabilirdiniz. Bu özelliklerin Apple Intelligence ile birlikte çalışması bekleniyordu ancak işin kilit noktası da tam olarak burada başlıyor.

Sorunun kaynağı Siri olabilir

Daha önce gelen raporlarda bu ürünün gelişmiş test aşamasına ulaştığı ve erken üretime yaklaşabileceği öne sürülmüştü. Hatta Apple’ın bu kulaklığı 2026’nın ilk yarısında satışa sunmak istediği bile konuşuluyordu. Fakat daha akıllı Siri deneyimi hazır değilse, kulaklığın da anlamlı şekilde piyasaya çıkması zorlaşabilir.

Çünkü bu ürünün asıl olayı donanımdan çok yazılım tarafında gizli. Kameralar çevreyi algılasa bile Siri bunu yeterince iyi yorumlayamazsa kullanıcıya sunulan deneyim beklenen etkiyi yaratmayacaktır. Apple’ın ürünü aceleyle çıkarmak yerine yapay zekâ tarafını olgunlaştırmayı tercih etmiş olması bu yüzden şaşırtıcı olmaz.

Apple’ın kulaklık planı tamamen rafa mı kalktı?

Şimdilik bunu söylemek için erken. Apple bu ürünü zaten resmen tanıtmadığı için ortada iptal edilmiş bir lansman da yok. Fakat bir yanda ürünün gelişmiş test aşamasına geldiğini söyleyen raporlar, diğer yanda ise projenin askıya alındığını iddia eden yeni sızıntı var. Bu da planların içeride değişmiş olabileceğini düşündürüyor.

Eğer iddia doğruysa kameralı AirPods Pro, Apple’ın yapay zekâ odaklı donanım hamlesinde beklenenden daha geç sahneye çıkabilir. Yine de Apple’ın bu fikri tamamen çöpe attığını söylemek doğru olmaz. Daha olası senaryo, Siri ve Apple Intelligence tarafı hazır olana kadar kulaklığın beklemeye alınmış olması.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!

A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Lenovo, Sudan Ucuz RGB’li Oyuncu Klavyesi Tanıttı!

Lenovo, Sudan Ucuz RGB’li Oyuncu Klavyesi Tanıttı!

TWS Kulaklık Nedir?

TWS Kulaklık Nedir?

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!

Samsung Galaxy Ring 2’den Bilgiler Geldi: iPhone Kullanıcılarını Çok Sevindirecek

Samsung Galaxy Ring 2’den Bilgiler Geldi: iPhone Kullanıcılarını Çok Sevindirecek

Apple Kablosuz Kulaklık airpods

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com