Yıllar boyu ilmek ilmek işleyerek kendinizi en iyi yansıtacak şekilde oluşturduğunuz Instagram hesabınıza bir gün ulaşamama düşüncesi bile korkunç. Endişelenmeyin. Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır gelin yakından bakalım.

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan, en popüler sosyal medya platformu olarak kabul edilen Instagram hesabınıza bir gün ulaşamama düşüncesi bile pek çok kişinin kabusu olabilir. Instagram hesabınıza ulaşamıyor olmanızın şifre unutma gibi basit, ele geçirilme gibi daha büyük boyutlu nedenleri olabilir. Neyse ki Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

Peki, Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır? Hesabınızı kurtarmak için öncelikle hesabınıza neden ulaşamıyor olduğunuzu biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü hesaba erişememe nedenine göre uygulanacak yöntem değişiyor. Sizin için bazı temel hesaba erişememe nedenlerini ve Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Instagram hesap kurtarma sebebiniz hangisi?

Instagram hesap şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmış olabilirsiniz. Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmiş olabilirsiniz. Hesabınız, Instagram tarafından devre dışı bırakılmış olabilir. Instagram hesabınız ele geçirilmiş olabilir.

Şifresini unuttuğunuz Instagram hesabını kurtarma:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın.

Instagram mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın. Adım #2: Giriş ekranındaki Şifreni mi Unuttun? yazısına tıklayın.

Giriş ekranındaki Şifreni mi Unuttun? yazısına tıklayın. Adım #3: Hesabınızın adını ya da hesabınıza ait telefon numarasını veya e-posta adresinizi yazın.

Hesabınızın adını ya da hesabınıza ait telefon numarasını veya e-posta adresinizi yazın. Adım #4: Giriş Bağlantısı Gönder butonuna tıklayın.

Giriş Bağlantısı Gönder butonuna tıklayın. Adım #5: Almış olduğunuz giriş bağlantısını açın.

Almış olduğunuz giriş bağlantısını açın. Adım #6: Buradan kendinize yeni bir şifre belirleyin.

Instagram hesap kurtarma işlemleri arasında en kolay gerçekleştirilenlerden biri, şifresini unuttuğunuz hesabı kurtarmaktır. Çünkü pek çok kullanıcı mobil uygulamada ve giriş yaptığı tarayıcılarda şifresini kaydettiği için gerekli olduğu zaman hatırlayamayabiliyor. Yukarıdaki adımları izleyerek şifresini unuttuğunuz Instagram hesabınızı kurtarabilirsiniz.

Geçici olarak kapatılan Instagram hesap kurtarma:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın.

Instagram mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın. Adım #2: Geçici olarak kapattığınız Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Geçici olarak kapattığınız Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: İki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyorsanız kimliğinizi doğrulamanız istenecektir.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyorsanız kimliğinizi doğrulamanız istenecektir. Adım #4: Uzun süre uzak kaldıysanız yeni koşulları kabul etmeniz istenecektir.

Pek çok kullanıcı bazen Instagram kullanmaktan sıkıldığı için ya da başka bir nedenle bir süre hesabını kapatmayı tercih ediyor. Geçici olarak kapatılan, askıya alınan Instagram hesabınızı yukarıdaki adımları izleyerek kurtarabilirsiniz. Hesabınızda herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve hiçbir veriniz silinmeyecektir. Yalnızca hesabınız kapalı kaldığı sürece Instagram hesabınız silinmiş gibi görünecektir.

Silinen Instagram hesabını kurtarma:

Kalıcı olarak sildiğiniz Instagram hesabınızı kurtarmak için herhangi bir yöntem bulunmuyor. Instagram topluluk kuralları bu konuda son derece katıdır. Silinen bir hesap, bir daha kurtarılamıyor. Instagram ile iletişime geçerek bir çözüm yöntemi bulmaya çalışabilirsiniz belki ama şu an için bilinen bir silinen Instagram hesap kurtarma yöntemi yok.

Devre dışı bırakılmış Instagram hesabını kurtarma:

Adım #1: Buradan Instagram Yardım Merkezi sayfasını açın.

Buradan Instagram Yardım Merkezi sayfasını açın. Adım #2: Kimliğinizde yazılı olan tam adınızı ve soyadınızı yazın.

Kimliğinizde yazılı olan tam adınızı ve soyadınızı yazın. Adım #3: Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait e-posta adresinizi yazın.

Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait e-posta adresinizi yazın. Adım #4: Devre dışı bırakılmış Instagram kullanıcı adınızı yazın.

Devre dışı bırakılmış Instagram kullanıcı adınızı yazın. Adım #5: Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait telefon numarasını yazın.

Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait telefon numarasını yazın. Adım #6: Devre dışı bırakılma kararına neden itiraz ettiğinizi yazın.

Devre dışı bırakılma kararına neden itiraz ettiğinizi yazın. Adım #7: Gönder butonuna tıklayın.

Gönder butonuna tıklayın. Adım #8: Normal şartlar altında birkaç gün içinde itirazınıza yanıt alırsınız.

Instagram tarafından dondurulan, devre dışı bırakılan Instagram hesabınızı kurtarmak için yukarıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Instagram tarafından bir hesabın kapatılma nedeni genel olarak topluluk kurallarına uygun olmayan davranışlardır. Gerçekten topluluk kuralları ihlal edildiyse hesabın kurtarılma ihtimali son derece azdır.

Eğer Instagram hesabınızın doğru olmayan nedenlerle, yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını düşünüyorsanız itiraz metninizde bu durumu açıkça dile getirmelisiniz. İtiraz incelenecek ve gerçekten bir yanlışlık varsa hesabınız geri verilecektir. Ancak tekrar edelim, Instagram topluluk kuralları gerçekten ihlal edildiyse hesabınızı kurtaramazsınız.

Ele geçirilmiş Instagram hesap kurtarma:

Eğer Instagram hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız bakmanız gereken ilk yer e-posta gelen kutunuzdur. Burada Instagram tarafından gönderilen, Instagram hesabınıza kayıtlı e-posta adresinin değiştirdiğine dair bir e-posta varsa hemen e-posta içinde bulunan bir bağlantı üzerinden bu duruma itiraz edebilirsiniz.

Eğer herhangi bir e-posta almadıysanız ama hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız Instagram giriş sayfasındaki Şifreni mi Unuttun? butonuna tıklayarak telefon numaranıza bir giriş bağlantısı göndermelerini isteyin. Daha sonra şifrenizi hemen daha önceki ile hiçbir benzer yanı olmayan güçlü bir şifre ile değiştirin.

Eğer ne yaparsanız yapın hesabına bir türlü yeniden erişemiyorsanız yapmanız gereken son adım, ele geçirilmiş hesabınızı silmektir. Bunun için Instagram ile iletişime geçin ve kendi kimliğinizi doğrulayarak hesabın silinmesini isteyin. Kimliğinizi başarıyla doğruladığınız zaman işleminiz birkaç gün içinde gerçekleştirilecektir.

Instagram hesap kurtarma öncesi dikkat etmeniz gerekenler:

Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz farklı yöntemler olsa da bazı sebeplerle erişilemeyen hesapların kurtarılamıyor olması son derece can sıkıcı. Bu nedenle, hesap kurtarmayı düşünmeden önce bazı önlemler alarak hesabınızı güvenceye alabilirsiniz.

Eğer şifrenizi sık sık unutuyorsanız bir şifre yöneticisi uygulaması kullanabilir ya da eski yöntem ile şifrenizi küçük bir kağıda yazarak cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Anlık bir karar ile geri dönülmez bir şekilde Instagram hesabınızı kapatmak yerine geçici olarak kapatabilir ve bu sürede kararınızdan emin olup olmadığınızı görebilirsiniz. Gerçi artık Instagram da kalıcı kapatmalar öncesi 30 gün giriş yapmama koşulu sunuyor.

Hesabınızın ele geçirilme ihtimalini en aza indirmek de yine sizin elinizde. Diğer sosyal medya hesaplarınızdan farklı, benzersiz, güçlü, uzun ve karmaşık bir şifre belirlerseniz kolay kolay hesabınız ele geçirilmeyecektir. İki faktörlü kimlik doğrulaması da hesabınızın ele geçirilme ihtimalini neredeyse ortadan kaldıracaktır. Şifrenizi güvenilir olmayan uygulama ve internet siteleri ile paylaşmayın.

Hesabınızın Instagram tarafından dondurulmaması, devre dışı bırakılmaması da tamamen sizin davranışlarına bağlı bir durum. İnternet özgür bir dünya, evet ama bu özgürlük alanı sınırsız değil. Instagram, belirlediği topluluk kuralları ile kullanıcıları korumayı hedefliyor. Siz de bu kurallara uyduğunuz zaman mutlu bir Instagram kullanıcı olarak platformu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sizin için olası Instagram hesabınıza erişememe nedenlerini ve Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık. Instagram hesap kurtarma yöntemlerinin mucize yaratmadığını, yalnızca Instagram tarafından sunulan yöntemler olduğunu unutmayın.