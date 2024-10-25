Apple, prediyabet yönetimi için kan şekeri takibi sağlayabileceğiniz bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Apple, kan şekeri takibi ile ilgili yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bloomberg’e göre Apple’ın çalışanlar arasında test ettiği bu yeni uygulama, kullanıcıların prediyabetik olup olmadıklarını doğrulamak için kan testi yapmalarını gerektiriyor. Kan testinde prediyabetik olduğu belirlenen çalışanlar, kan şekerlerini izlemek için piyasadaki bazı cihazları kullanarak beslenme alışkanlıklarını uygulama üzerinden takip ediyorlar.

Prediyabet, kan şekeri seviyesinin normalin üzerinde olduğu bir metabolik durum olarak bilinir ve Tip 2 diyabet riskini artırır. Diyabetin tedavisi mümkün olmasa da prediyabet diyet ve egzersizle kontrol altına alınabilir, hatta geriletilebilir. Apple’ın üzerinde çalıştığı bu uygulama, kullanıcıların yedikleri yiyeceklerin kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkilerini görmelerine olanak tanıyacak.

Kan şekeri takibi uygulaması hangi durumlarda kullanılabilir?

Örneğin karbonhidrat ağırlıklı bir yemeğin kan şekerini yükseltebileceği ancak bu öğünün proteinle desteklenmesinin kan şekeri üzerindeki etkiyi azaltabileceği uygulama üzerinden gözlemlenebilecek. Bloomberg raporuna göre uygulamanın asıl amacı Apple’ın kan şekeri verilerini kullanarak yeni sağlık araçları geliştirme potansiyelini araştırmak üzerine.

Son yıllarda metabolik sağlık takibi, giyilebilir teknoloji alanında yükselen bir trend. Bu yılın başlarında Dexcom ve Abbott, prediyabetli, diyabetik olmayan ve insülin kullanmayan Tip 2 diyabet hastaları için reçetesiz glikoz monitörlerini (CGM) piyasaya sürmüştü. Aynı zamanda Nutrisense ve Levels gibi girişimler de CGM verilerini kullanarak kullanıcıların kilo verme, spor ile birlikte düzenli beslenme veya kan şekeri seviyelerini etkileyen besinler konusunda bilgi edinmelerine yardımcı oluyor.

Tıpkı diğer şirketlerde olduğu gibi Apple'ın da son dönemde sağlık teknolojilerine olan ilgisini sürdürmesi şaşırtıcı değil. Yine de tutarlı bir kan şekeri takibine ulaşılması için birkaç yıl daha geçmesi gerektiği düşünülüyor.