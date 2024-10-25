Apple'ın en yeni iPhone 16 serisindeki standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modeli satış beklentilerini karşılayabilmiş değil.

iPhone 16 serisi piyasaya sürüleli yaklaşık bir ayı aşkın bir süre geride kaldı ancak Apple, serinin geçtiğimiz yıllardaki telefonlarına kıyasla bu yıl istediği satış beklentilerini yakalayabilmiş değil. Dahası bu yıl Pro serisi haricindeki iki model olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri ciddi anlamda satışlarda geride kalmış durumda.

Bahsettiğimiz detaylar Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporundan geliyor. Apple’ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın satışlardaki başarısızlığı nedeniyle üretim siparişlerini azaltma kararı aldığı ve 2024 yılı son çeyreği ile 2025 yılı ilk yarısı arasında iPhone 16 serisi için üretim hedefini yaklaşık 10 milyon adet düşürdüğü bildiriliyor.

Apple, üretim miktarlarını düşürmek zorunda kaldı

Bu karar alınmadan önce 2024 yılı son çeyreğinde 84 milyon adet iPhone 16 üretilmesi planlanırken, bu rakam şimdi 80 milyona revize edilmiş durumda. Bu üretim adedi, geçen yıl iPhone 15 serisi için belirlenen 90-91 milyon adetlik üretim miktarının da oldukça altında.

Kuo'nun tahminlerine göre iPhone 16 üretimi 2025 yılına girildiğinde de düşmeye devam edecek. 2025 yılının ilk çeyreğinde toplam üretim sayısının 45 milyon adet, ikinci çeyrekte ise 39 milyon adet olması bekleniyor. Analiste göre bu düşüşün ardında iPhone 16 serisinin pazardaki ilgiyi artıracak belirgin bir yenilik sunmaması yatıyor.

Kuo, Apple'ın geliştirdiği ve piyasaya sürmeyi planladığı yapay zekâ teknolojilerinin de (Apple Intelligence) tüketici talebini canlandırma konusunda beklenen etkiyi göstermeyeceği görüşünde.

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