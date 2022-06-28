Apple’ın Kendi 5G Çipini Üretme Girişimi Başarısız Oldu

Apple’ın Qualcomm ile 2019’da sonuçlanan davasının ardından şirket, 5G çiplerde Qualcomm’a muhtaç kalmamak için kendi 5G çiplerini geliştirmeye girişmişti. Ünlü Apple analisti Kuo’ya göre Apple, bu konuda başarısız oldu.

Son birkaç yıldır Apple, tedarikçi olarak Qualcomm'a güvenmek zorunda kalmaması için kendi 5G modem çipini geliştirmeye çalışıyor. Hatta bu konu hakkında bayağı bir söylenti de çıkmıştı ve biz de sizlerle paylaşmıştık.

Ancak daha önceki analizlerinin birçoğu doğru çıkan Apple analisti Ming-Chi Kuo, son yaptığı paylaşımda Apple’ın 5G modem çipi girişimlerinin başarısız sonuçlandığını belirtiyor. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Apple, 5G çip için hâlâ Qualcomm’a muhtaç

Kuo, yaptığı son araştırmanın sonucunda çip üzerindeki geliştirme sürecinin durduğunu belirtiyor, bu da Qualcomm'un 2023 iPhone modelleri için 5G çiplerinin tek tedarikçisi olmaya devam edeceği anlamına geliyor. Daha önce Kuo, Apple'ın 2023’te çıkacak olan iPhone'larının Qualcomm yongaları yerine şirket içinde tasarlanan modem yongalarını kullanacağını söylemişti.

Qualcomm'un artık 2023 iPhone modelleri için %20 yerine %100 yonga tedarik etmesi bekleniyor. Kuo’ya göre Apple, kendi 5G çiplerini geliştirmeye devam edecek ancak işin tamamlanması ve iPhone'larda ve diğer cihazlarda kullanım için yeterli olması daha fazla zaman alacak.

Apple, 2019'da Qualcomm ile olan davasını sonuçlandırdı ve o zamandan beri ‌iPhone‌ ve iPad programlarında Qualcomm 5G modemlerini kullanıyor. Davanın ardından Apple, kendi modem çiplerini geliştiriyordu ancak görünüşe göre işler beklenildiği gibi gitmemiş. Uzun lafın kısası Apple, hâlâ Qualcomm’a muhtaç.