Apple'ın kendi arama motoru için arka planda çalıştığı ve hatta arama motorunun hazır olduğu ileri sürüldü. Ancak geçmişte olduğu gibi son iddialarla ilgili de somut bir gelişme yaşanması beklenmiyor.

Deneyimli teknoloji editörlerinden Mark Gurman, Bloomberg'de yayınlanan son Power On bülteninde, Apple ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gurman, Apple mühendislerinin uzun zamandır bir arama motoru üzerinde çalıştıklarını, "Pegasus" olarak kodlanan bu arama motorunun bazı hizmetlerde de test edildiğini söyledi. Ancak Apple'ın arama motoru hazır olsa da yayınlanmıyor. Hatta şu an için böyle bir plan da söz konusu değil.

Aslına bakacak olursak Apple'ın kendi arama motorunu geliştirdiği söylentileri çok uzun zamandır konuşulan bir durum. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili hiçbir somut gelişme yaşanmadı. Mark Gurman'ın yaptığı açıklama da bunların en yenisi olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor. Zira Apple'ın arama motoru konusunda Google'a çok güvendiği büyük bir sır değil. Ayrıca Google ile anlaşmak, Apple'ın kasasına her yıl fazladan 8 milyar dolar para girmesini sağlıyor.

Pegasus'u App Store'da bile kullanmış olabilirsiniz

Edinilen bilgilere göre Apple'ın Pegasus kod adlı arama motoru, geçmişte App Store, Apple TV, Haritalar, Apple News ve Spotlight gibi hizmetler üzerinden ön izleme olarak kullanıcılara ulaştı. Apple, bu süreçte arama motorunun bazı özelliklerini aslında test etmiş oldu. Ancak tüm bunların ne zaman yaşandığı, kullanıcıların nasıl bir deneyim yaşadıkları belli değil. Zira şirket, böyle bir süreç yaşandığını hiçbir zaman açıklamadı.

Mark Gurman'ın açıklamasına göre arama motoru, Apple için zaruri olmasa da yeni bir gelir kaynağı. Elbette işin bir de Google'a rakip olma durumu var. Apple bir gün kendi arama motorunu tüm kullanıcılara sunar mı sunmaz mı bilinmez ancak böylesi bir hamlenin teknoloji dünyasında büyük ses getireceği sugötürmez bir gerçek. Ayrıca Apple'ın elinde tutacağı arama motoru kozu, Google'ın ödediği 8 milyar dolarlık komisyonun artmasını da sağlayabilir. Neticede Apple'ın elinde pazarlık için iyi bir neden olacak.

Geçmişte neler konuşuldu?

Apple'ın arama motoru geliştirdiği iddialarının geçmişi, 2015 yılına kadar dayanıyor. O dönemlerde dile getirilen iddialar, şirketin "Apple Search" isimli arama motoru için çalışan arayışında olduğuyla ilgiliydi. Ancak sonraki süreçte hiçbir gelişme yaşanmadı. Ta ki 2020 yılına kadar. Reuters ile Financial Times gibi haber kaynakları, 2020 yılında Apple'ın arama motorunun hazır olduğunu dile getirdiler. Ancak Apple'ın Google'dan düzenli bir gelir elde ediyor oluşu, bu arama motorunun "gereksiz" kalmasına neden oldu.

Şimdiyse tüm bunlar geride kalmış gibi görünüyor. Mark Gurman'a göre iki seçenek söz konusu. Apple, arama motoru hamlesini Google'dan daha fazla komisyon elde etmek için bir koz olarak kullanabilir. Ya da Apple, her şeye rağmen kendi arama motorunu piyasaya sürer ve Google'a rakip olur. Gurman'a göre Apple'ın kendi arama motorunu yayınlaması, şirkete Apple Watch grubundan elde ettiği kadar gelir sağlayacaktır. Tüm bunlar, önümüzdeki süreçte netleşecek.