ABD Adalet Bakanlığının Google'a açtığı antitröst davasında gizli Apple-Microsoft teklifleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Microsoft, bir dönem Bing'i satın alması için Apple'ın kapısını aşındırmış.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir antitröst davası ile uğraşıyor. Bakanlık, Google'ın internet aramaları sektöründe kendini zirvede tutmak için rekabete aykırı hareket ettiğini ileri sürüyor. Google ise tahmin edebileceğiniz üzere suçlamaları reddediyor. Ancak dava süreci devam ettikçe teknoloji devleri arasında neler yaşandığını daha iyi anlama imkânı yakalıyoruz.

Bu bağlamda; gelen son haberler, Microsoft ile Apple'ın Bing için birkaç görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bloomberg'ün haberine göre Microsoft, 2020 yılında Bing'i Apple'a satmaya çalıştı. Ancak Apple'ın Bing'i satın almak yerine Google'dan daha yüksek meblağlar alması daha çok işine gelmiş. Hâl böyle olunca da anlaşma suya düştü.

Tüm bunlar nereden çıktı?

Yaşananlar neredeyse 10 yıl öncesine kadar dayanıyor. Belki hatırlayanlarınız vardır; Apple ile Microsoft, 2013 - 2017 döneminde Bing'in Siri ile Spotlight aramalarında kullanılması için bir anlaşma yaptı. Microsoft, 2016'nın sonunda ise Bing'in Safari'deki varsayılan arama motoru olmasını istedi ve bunun için de girişimlerde bulundu. Ancak Apple, Microsoft'la yaptığı görüşmelere paralel olarak Google ile de görüşüyordu ve teklif daha iyiydi. Google, iOS ekosisteminden elde ettiği reklam gelirinin bir bölümünü Apple'a ödeyecekti. Apple için "kolay para"ydı. Hâl böyle olunca Apple, Google'ın teklifini Siri ve Spotlight aramalarını da içerecek şekilde genişleterek kabul etti. Microsoft ile Apple ortaklığı bitmişti...

2020 yılına geldiğimizde ise Microsoft, Apple'ın kapısını bir kez daha çaldı. Bu sefer sunulan teklif, Bing'in ta kendisiydi. Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Eddy Cue'nun da katıldığı görüşme, Bloomberg'e göre sadece "keşif" içindi. Apple, bu görüşmeyi olumsuz yanıtla sonlandırdı. Bunun nedeni de Google'dan elde edilen gelirin zaten şirketi tatmin ediyor oluşuydu. Ayrıca Apple'ın Bing hakkında haklı endişeleri vardı. Bing'in Google ile rekabet edebileceğine inanılmıyordu.

CEO'lar bile işin içine girdi

Microsoft üst yöneticilerinden Jon Tinter, son duruşmada verdiği ifadesinde görüşmelerin kapsamıyla ilgili daha fazla bilgi sağladı. Yöneticinin açıklamasına göre Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2016 yılında Tim Cook ile özel bir görüşme de ayarladı. Nadella'nın amacı, Bing'i Google'ın yerine geçirmekti. Yani Bing, iOS ekosisteminin varsayılan arama motoru olacaktı. Ancak bu noktada bazı önemli detaylar vardı.

Jon Tinter'a göre Microsoft, Apple'ı ikna etmek için kesenin ağzını açmak zorundaydı ve yatırımcılar, bu fikre çok da sıcak bakmıyorlardı. Zaten Apple da Bing'i satın alıp tabiri caizse "başına bela etmek" istemiyordu. İşte tüm bunların sonunda, anlaşmaya varılamadı...