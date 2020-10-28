Apple'ın iddialar kapsamındaki arama motoru ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Financial Times'a konuşan Bill Coughran, Apple'ın arama motoru için çok güvendiği bir ekibi olduğunu söyledi. Financial Times, dengelerin her an değişebileceğini ileri sürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen arama motoru ile ilgili bazı yeni gelişmeler yaşandı. Financial Times'ta yer alan bir habere göre dev şirket, arama motoruyla ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere. Sektörün önemli isimlerinden Bill Coughran ile bir röportaj gerçekleştiren Financial Times, dengelerin her an değişebileceğini ileri sürüyor.

Coughran tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, en az iki yıl önce Google'ın arama motoru yöneticilerinden John Giannnandrea'yı transfer ettiğini söylüyor. Hatta şirket, o gün itibarıyla da arama motoru geliştirecek özel bir ekip kurmuş. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, arama motorunun hali hazırda çalışır durumda olabileceğine dair de bulgular olduğu ifade ediliyor.

Aslına bakacak olursak Apple'ın kendi arama motorunu oluşturma girişimi, kaçınılmaz bir durumdu. Çünkü arama motoru devi Google ile Apple arasında yıllık 12 milyar dolara varan bir anlaşma var. Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir habere de konu olan bu anlaşma, ABD hükümetinin de gözünde kaçmadı. Açılan davanın nasıl sonuçlanacağı bilinmez ancak Apple'ın bu mesele yüzünden baskı altında olduğu aşikar.

Bu arada Apple, 2 trilyon doları aşan piyasa değerine sahip. Ayrıca şirketin 200 milyar dolar civarında nakit parası var. Bu ciddi gelir, Apple'ın kendi arama motorunu iyi şekilde geliştirebileceği anlamına geliyor. Görünüşe göre önümüzdeki günler, Apple'ın kendi arama motoruyla daha çok gündeme geldiği günler olarak kayıtlara geçecek. Eğer Google'ın arama motoru ile ilgili hazırladığımız geniş kapsamlı haberimize ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.