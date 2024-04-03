Uzun yıllardır beklenen otomobil projesi rafa kalkınca kişisel ev robotları üzerine de endişeler yok değil.

Teknoloji devi Apple’ın bazen sektöre yön veren özelliklere öncü olduğunu bazen de hâlihazırda getirmesi gereken özellikler konusunda inatçı olduğunu görüyoruz. Ortasını tutturmayı bir türlü başaramayan şirket, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır heyecanla beklenen araba projesini iptal etmiş, bunun üzerinde çalışanları da üretken yapay zekâ bölümüne kaydırmıştı.

Bunun ardından ne yapacağı iyice merak konusu olan şlrket için analistler tahmin yürütürken Apple, hiç beklenmedik bir konuyla gündeme geldi. Bloomberg’ün haberine göre şirket, kişisel ev robotları üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Fakat şirket daha erken aşamada olduğundan net bir şey söylemek pek de mümkün değil.

Ev içinde sizi takip eden, kişisel bir robot düşünün…

Bloomberg’ün iddialarına göre Apple mühendisleri, henüz tam olarak netleşmemiş robotlar üzerinde çalışıyor. Projelerden birinde, ev içinde kullanıcısını takip eden kişisel bir robot söz konusu. Bir diğer projede ise ekranını hareket ettirebilen, robotik bir masaüstü cihaz yer alıyor. Bloomberg, araştırma takımına yakın kişilerden bu bilgileri aldığını öne sürüyor.

Donanım mühendisleri, yapay zekâ ve makine öğrenimi grupları, bu araştırmanın önde gelen bölümleri. Fakat çalışmalar henüz erken aşamada. Yani şu anda iddialara göre araştırmalar ve geliştirmeler devam ediyor. Farklı şirketlerin de robotik alanına büyük yatırım yaptığını görüyoruz. En son OpenAI, Figurine ortaklığındaki robotuyla gündeme gelmişti. Apple’ın bu projeyi sonuca ulaştırıp ulaştırmayacağını hep birlikte göreceğiz. Sizce Apple, bu işin sonuna kadar gidecek mi?