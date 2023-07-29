Elon Musk, eski Twitter yeni X'in genel merkez binasının tepesine devasa bir X logosu koydu. Ancak bu logo, Musk'ın başını bu sefer de yerel yönetimle derde sokabilir.

Geçtiğimiz yıl Twitter'ı 44 milyar karşılığında satın aldığından bu yana neredeyse aldığı her kararla internetin gündemini değiştirmeyi başaran Elon Musk, son olarak platformun ismini tamamen değiştirmeye karar vermiş ve yılların Twitter'ını "X" yapmıştı. Platformun yeni isminden hoşlanıp hoşlanmadığınızı bilmiyoruz ancak Musk, "X" adını herkesin gözüne sokmaya kararlı gibi görünüyor.

Hafta başında sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Elon Musk'ın Twitter genel merkezinin dışındaki "Twitter" yazılı tabelayı değiştirmeye çalıştığından ancak işin polis tarafından durdurulduğundan bahsetmiştik. Görünen o ki Musk, X logosunu herkese göstermek için yeni bir yol bulmuş durumda.

Elon Musk, genel merkez binasının tepesine ışıklı mışıklı devasa bir X logosu koydu

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Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Elon Musk, eski Twitter, yeni X genel merkez binasının tepesine devasa bir X logosu yerleştirdi. Üzerinde epey aydınlatma bulunan logo, geceleri parıl parıl parlıyor. Musk, logonun görüntüsünden çok memnun gözükse de bu X logosu da Musk'ın yerel yönetimle problem yaşamasına neden olacak gibi görünüyor.

Associated Press tarafından paylaşılan bir habere göre Elon Musk'ın söz konusu logoyu binanın tepesine asabilmesi için belli güvenlik şartlarını karşılaması ve belediyeden onay alması gerekiyordu. San Francisco Bina Denetim Departmanından Patrick Hanna, güvenlik nedeniyle logonun takımı için bir plan sunulması ve onay alınması gerektiğini belirtti.

X logosunun binanın tepesinde kalabilmesi için Denetim Departmanının, logonun binanın tarihi doğasıyla tutarlı olduğunu onaylaması gerekiyor. Ayrıca olası bir kazada sivillerin yaralanmaması için logonun takımı esnasında bina çevresinin koruma altına alınması gerekiyor. Tahmin edebileceğini gibi Musk, bu iki kuralı da çiğnemiş durumda.