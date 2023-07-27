Twitter'ın yeni isim ve logoya sahip Google Play Store güncellemesi, Android kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Henüz dağıtım aşamasında olan ve tüm kullanıcılara ulaşmayan güncelleme ile logo ve isim ile birlikte uygulama açıklamaları ve görseller de değiştirildi.

Dünyanın en büyük mikroblog platformu Twitter, son günlerde sadece yeniden markalaşma süreci ile gündemde. Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra zaten tonla değişim geçiren platform, en son geçtiğimiz hafta sonu yepyeni logosu ile karşımıza çıktı. Şirketin çiçeği burnunda CEO'su Linda Yaccarino, yeniden markalaşan platformun misyon ve vizyonunu da resmen açıkladı.

Şimdiyse Twitter'ın yeniden markalaşma süreci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Google Play Store üzerinden yeni bir güncelleme için dağıtıma başlayan ekip, Twitter'ın yeni ismini ve logosunu Android ekosistemine ulaştırmaya başladı. Yakında Twitter'ın ikonikleşen kuşu, hiçbir Android telefonda görünmeyecek.

Logo ile birlikte uygulama ismi ve açıklaması da değiştirildi!

Geliştici ekip, Google Play Store'daki sayfada sadece logoyu değil, uygulama ile ilgili bilgileri de değiştirdi. Bu bağlamda; artık "X" olarak isimlendirilen uygulama için "X uygulaması, herkes için güvenilir dijital şehir meydanıdır" şeklinde dikkat çekici bir ifadeye yer verildi. Ayrıca, Google Play Store'daki görüntüler de Twitter'ın X logosu yeni görselleriyle değiştirildi.

Twitter'ın Google Play Store'daki sayfası böyle görünmeye başladı:

Değişikliklerin Türkiye'ye ulaşması an meselesi!

Google Play Store'un Türkiye sayfasına baktığımızda, şu an için herhangi bir değişim göremiyoruz. Ancak haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, güncelleme şu an için dağıtım aşamasında. Yani Türkiye'deki kullanıcılar da çok yakında, Twitter'ın yeni logolu halini Google Play Store'da görüntülemeye başlayacaklar.

Bu arada; Twitter'ın düşük özelliklere sahip telefonlar için Lite sürümünün de bazı ülkeler için yayında olduğunu belirtelim. Ancak Twitter Lite, Google Play Store'da aynı isimle hizmet vermeye devam ediyor. En son 2021'de güncelleme yapılan yazılım için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

X ile ilgili her şey için: