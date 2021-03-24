Apple'ın 23 Mart'ta lansman düzenleyeceği konusunda büyük konuşan teknoloji uzmanı Jon Prosser, söz verdiği gibi kaşlarını kazıdı. Prosser, sözünü yerine getirirken kanserli çocuklara dikkat çekerek bir sosyal sorumluluk da üstlenmiş oldu.

Bu ayın başlarında ortaya atılan bir iddia, Apple’ın 23 Mart’ta yeni bir lansman etkinliği düzenleyeceğini, bu etkinlikte iPad ve AirTag dahil yeni ürünlerini ortaya koyacağını öne sürüyordu. 23 Mart geldi de geçti; Apple herhangi bir lansman etkinliği düzenlemedi.

Daha önce Apple ürünleriyle ilgili pek çok sızıntı gerçekleştirmiş olan Jon Prosser ise Apple’ın 23 Mart’ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğinden son derece emindi. Prosser, bu konuda kaynaklarına öyle çok güveniyordu ki Apple’ın bir etkinlik düzenlememesi halinde kaşlarını kazıyacağını söylemişti.

Kaynaklarına güvenin teknoloji uzmanı, kaşlarından oldu

23 Mart’ın gelmesi ve Apple’ın herhangi bir lansman gerçekleştirmemesiyle birlikte gözler, Prosser’ın 2013 yılından bu yana devam ettirdiği Front Page Tech serisinin yeni videosuna çevrildi ve Prosser, verdiği sözü tuttu.

Video boyunca geçtiğimiz günlerin en dikkat çeken Apple haberlerine yer veren Prosser, ayrıca kanser hastası çocuklar için bağış toplayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wigs for Kids için bir bağış çağrısında da bulunuyor. Prosser, videonun sonlarında ise verdiği sözü tutuyor ve kaşlarını traş makinesi ile kazıyor.

Yılların teknoloji uzmanı, Apple lansmanı konusunda nasıl yanıldı?

Son dönemde Apple ile ilgili çok fazla sızıntı gerçekleştiğini fark etmişsinizdir. Apple, bu sızıntıların önüne geçebilmek için bir dizi önlemler alıyor ki şirket, bu ayın başlarında eski bir Apple mühendisi olan Simon Lancaster'a şirket içi bilgileri medyaya sızdırdığı gerekçesiyle dava dahi açmıştı.

Tahminlere göre Apple, “23 Mart’ta lansman düzenleneceği” yönündeki iddiaları tutarlı tutarsız sızıntıları bir nebze olsun dindirmek için kendisi ortaya attı. Böylece insanlar, teknoloji uzmanları yerine Apple’ın resmi açıklamalarına daha fazla odaklanacaklardı. Peki Apple’ın bir sonraki etkinliği ne zaman? Şu ana kadar paylaşılan bilgiler nisan ayını işaret ediyor.

Jon Prosser’ın kaşlarını kazıdığı video