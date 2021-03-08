Apple'ın 2021 yılındaki ilk etkinliğine ilişkin yeni bir tarih açıklaması geldi. Çin'in güvenilir sızıntı kaynaklarından Kang, bu etkinliğin 23 Mart'ta gerçekleşebileceğini söyledi. Mark Gurman ve Jon Prosser gibi isimler tarafından da desteklenen bu tarihte, AirTags ile yeni nesil Apple ürünleri görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Çin'in popüler sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan "Kang", ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2021 yılındaki ilk etkinliğine ilişkin tarih verdi. Yaptığı açıklamalarda 23 Mart tarihini işaret eden Kang, bu etkinlikte kayıp ürün bulma cihazı AirTags ile yeni nesil iPad modelleri ile güncellenmiş bir AirPods'un da bu etkinlikte duyurulabileceğini söyledi. iPhone 12 ailesindeki MagSafe teknolojisi ile ilgili açıklamaları ve HomePod mini'yi duyurulmadan önce sızdırmayı başaran Kang, bu kez de haklı çıkabilir gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Apple'ın şu sıralar bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Hatta bu konudaki ilk söylentiler 16 Mart tarihini göstermişti ancak Bloomberg'den Mark Gurman, bu tarihin erken olduğunu, Mart ayı sonunun daha yüksek ihtimalli olacağını söylemişti. Kang'ın açıklamaları, Gurman'ın ifadeleriyle de örtüşüyor.

23 Mart gerçek değilse, 30 Mart gündeme gelebilir

Apple'ın etkinlikleri, genellikle salı günlerinde gerçekleşiyor. Ayrıca şirketin mart ayı içinde iOS 14.5'i kararlı sürüm olarak yayınlaması ve bu sürümde "Uygulama İzleme Şeffaflığı" olarak isimlendirilen yeni bir güvenlik özelliğinin kullanıcılara sunulması bekleniyor. İşte tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Apple'ın mart ayı içinde bir etkinlik düzenlemesi hiç de sürpriz olmayacak.

Tahmin edebileceğiniz üzere Apple, olası bir etkinlikle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Mark Gurman ve Kang'ın açıklamalarına bir destek de Jon Prosser'dan geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Prosser, "23" yazarak etkinliğin tarihine yönelik iddiaları desteklemiş oldu. Etkinlik kapsamında duyurulacak ürünlerle ilgili net bir şey olmasa da AirTags'ın artık duyurulması gerektiği sugötürmez bir gerçek. Ayrıca Kang'ın da söylediği gibi yeni bir AirPods ile yeni nesil iPad'lerin de bu etkinlikte gün yüzüne çıkması, fazlasıyla olası...