Ming-Chi Kuo'dan Apple'ın VR Ekipmanlarına İlişkin Açıklama

Ming-Chi Kuo, Apple'ın bir süredir konuşulan sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kuo'nun yaptığı açıklamalara göre Apple, 2022'ye kadar ilk ekipmanını duyuracak. 2040'a geldiğimizde ise lens tipi ürünler, sanal ve artırılmış gerçekliğe müsaade edecek.

Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin yaklaşmakta olan projelerine dair yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, Apple'ın bir süredir gündemde olan ancak bir türlü netleşmeyen artırılmış ve sanal gerçeklik ekipmanlarıyla ilgiliydi. Eğer Kuo'nun açıklamaları doğruysa, şirketin artırılmış ve sanal gerçeklik ekipmanlarını bekleyen tüketicilerin geri sayıma başlayabileceklerini söyleyebiliriz.

Kuo'nun yaptığı açıklamalara göre Apple, 2022'ye kadar tarihindeki ilk sanal gerçeklik ekipmanını piyasaya sürecek. Bu ürün, bir kask olarak karşımıza çıkıp, kullanıcılara sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle ilgili etkileyici bir deneyim sunacak. 2025 yılına doğru yaklaştığımızda ise Apple'ın gözlük tipi sanal gerçeklik ekipmanıyla karşılaşacağız. Ancak Apple, esas girişimi 2030 ila 2040 yılları aralığında yapacak.

Apple, önümüzdeki 20 yıl içinde lens tipi ekipmanlar üretecek

Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2030 ila 2040 yılları arasında kontakt lens tipi bir ekipman üreteceğini söylüyor. Bu açıklama, bugüne kadar göz sağlığında kullanılan lenslerin önümüzdeki yıllarda sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinde de kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu arada Apple'ın üreteceği kaskın daha çok sanal gerçeklik odaklı, gözlük ve lens tipi ekipmanın ise artırılmış gerçeklik odaklı olacağı bildiriliyor.

Aslına bakacak olursak Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik destekli ekipman üretmeye çalıştığı, ilk kez konuşulan bir şey değil. Hatta şirket, 2019 yılında gerçekleştirdiği WWDC etkinliği kapsamında Reality Composer isimli AR teknolojisi geliştirme aracı ile bir dizi yardımcı aracı geliştiricilerin hizmetine sunmuştu. Ekipmanlar ile kullanıcıların bu deneyimi yaşamalarına imkan verilmiş olacak.

Sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanlarının bazı teknik detayları da mevcut

Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre Apple'ın kask tipi ekipmanında yer alacak kulaklıkların prototipi, şimdilik 200 ila 300 gram aralığındaymış. Şirketin bazı teknik sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını söyleyen Kuo, bu sorunların çözülmesi durumunda kulaklık ağırlığının 100 gramlara düşebileceğini söylüyor. Ayrıca bu ürünün perakende fiyat, ABD pazarı için 1.000 dolar civarında olacakmış.

Öte yandan, Apple'ın kask ve gözlük ürünlerinde Sony'nin micro-OLED ekranlarının kullanılacağını belirten deneyimli analist, yaklaşan ürünlerin mevcut sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanlarına kıyasla önemli ölçüde kaliteli olacağını söylüyor. Kuo'ya göre kullanıcılar, bugüne kadar görmedikleri sürükleyicilikte bir artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimi yaşayacaklarmış. Önümüzdeki aylar, Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik ekipmanlarıyla ilgili daha fazla detayı gözler önüne serecek gibi görünüyor.