Apple, LGBT Onur Ayı İçin iPhone'lara Yeni Duvar Kâğıtları Getiriyor: Yeni Apple Watch Kordonu da Duyuruldu

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Apple, LGBT Onur Ayı için hazırladığı yeni Apple Watch kordonunu duyurdu. 99 dolar karşılığında satın alınabilecek ürün, ay sonuna doğru piyasaya sürülecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Haziran 2024'ü kapsayan "LGBT Onur Ayı"nı bu sene de boş geçmedi. Şirket, akıllı saatleri için yeni bir kordon üretti. Ayrıca watchOS 10.5, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 sürümleri ile kullanıcılar, Onur Ayı'na özel saat yüzleri ve duvar kâğıtları da görmeye başlayacaklar.

Apple'ın LGBT bireyler ve destekçileri için tasarladığı kordon, LGBT renklerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu kayış, dokuma kumaştan imal edildi. 41 mm ve 45 mm boyut seçenekleriyle satışa sunulacak kayışlar, Apple Watch Series 4 ve daha yeni olan tüm akıllı saatlerle uyumlu olacak.

23 Mayıs'ta küresel pazarlara ulaşacak

apple lgbt kordon

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre LGBT Onur Ayı kapsamında hazırlanan kordon, 22 Mayıs itibarıyla ABD ve Kanada'da, 23 Mayıs itibarıyla da diğer küresel pazarlarda satışa sunulacak. Apple, kordonun fiyatının 99 dolar olacağını açıkladı.
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Apple Onur Ayı

Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 ile kullanıcılara sunulacak yeni duvar kâğıdını da gösterdi. Paylaşılan duvar kâğıdında "onur" anlamına gelen "pride" kelimesi bulunacak. Bu ibare de tahmin edebileceğiniz üzere LGBT topluluğunun benimsediği renklere ev sahipliği yapacak.
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Kaynak : https://www.apple.com/newsroom/2024/05/apples-2024-pride-collection-shines-light-on-lgbtq-plus-communities/
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