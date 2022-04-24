Apple'ın M3 İşlemci ve Yeni iMac Geliştirdiği Ortaya Atıldı

Apple sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, yeni iMac ve M3 işlemcinin yolda olduğunu bildirdi. Peki neler bekliyoruz?

Son zamanlarda kendi geliştirdiği işlemcilerle piyasaya damga vuran Apple, M1 çipleriyle başarılı işlere imza attı. ABD merkezli üretici henüz M2 işlemciyle donatılan ürünlerini piyasaya sürmez iken, Bloomberg yazarı Mark Gurman’dan yine dikkat çeken iddialar geldi.

Apple’ın gelişmelerini bildiren önemli isimlerden Mark Gurman, M3 işlemci ve bu işlemciyi kullanacak yeni iMac’in geliştirildiğini iddia etti. Ancak söz konusu işlemci ve masaüstü bilgisayar için epey beklenmesi gerekeceğinin de altını çizdi.

Mark Gurman: M3 ve yeni iMac yolda

Apple’ın M2 işlemcili bilgisayarları haziran ayı gibi piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şu an geliştirildiği açıklanan M3 için aynı durum söz konusu değil. Zira bilgiyi paylaşan Mark Gurman’a göre, M3 çipi en erken gelecek yılın sonlarında karşımıza çıkacak. Bu da, kullanıcıların uzun bir süre bekleyeceği anlamına geliyor.

M2’ye dönecek olursak bu işlemciyi kullanacak ürünler, Apple’ın 2022 etkinliğinde tanıtılacak. Yine Mark Gurman’a göre önümüzdeki aylarda; yeni MacBook Air, giriş seviyesi MacBook Pro ve Mac mini gibi cihazlar piyasaya sürülecek. Söz konusu bilgisayarların hepsi M2 işlemciden güç alacak.

