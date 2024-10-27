Apple, M4 işlemcili yeni Mac modellerini bu hafta mağazalarına dağıtmaya başlıyor.

Apple'ın yeni ürünleri yarın tanıtılacak ve bu ürünler arasında M4 işlemcili Mac cihazların olması da bekleniyor. 2019 yılında aldığı karar ile Intel'le yollarını ayıran ve kendi işlemcilerini üretmeye başlayan Apple, yapay zekâ özelliklerini destekleyen M4 işlemcileri Mac'lere de getiriyor.

Yeni M4 çipleri, Mac serisinde yer alan pek çok farklı modelde karşımıza çıkacak. Apple'ın duyuracağı ürünlerin arasında 24 inç iMac, 16 inçlik MacBook Pro, iki farklı Mac mini versiyonu yer alacak. Ayrıca hem düşük hem de yüksek konfigürasyonlu 14 inçlik modeller de tanıtılacak. M4 işlemci ve yanında gelen Neural Engine ise 38 trilyon işlem gücü sunuyor. Mac mini ayrıca ışın izleme teknolojisini destekleyecek ve daha gerçekçi grafikler sunacak.

Mac mini iyice küçülüyor

Apple ayrıca Mac mini'nin boyutlarını da küçültecek. Yeni Mac mini, set üstü kutusuna yakın bir boyutla karşımıza çıkacak. Mac mini'nin önünde iki, arkasında ise üç bağlantı noktası bulunacak. Yeni Apple Intelligence özellikleri de bu hafta tanıtılacak.

Cupertinolu teknoloji devi, son dönemlerde ürün lansmanlarını video sunumlarıyla gerçekleştiriyor. Yeni ürünler için de Los Angeles'ta basın mensuplarının katılacağı bir etkinlik düzenlenecek. Lansman duyuruları ise pazartesi günü başlayacak ve hafta boyunca devam edecek. Apple en son 2019'da böyle bir yöntem izlemiş ve iPad mini, iPad Air, iMac ve AirPods duyurmuştu.