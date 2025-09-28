Apple Hazırlıklarını Hızlandırdı: M5 Çipli MacBook’lar Yolda

Apple, M5 çipli MacBook modellerinde son aşamaya geliyor. Seri üretim hazırlıkları hızlanırken cihazların çıkışı için geri sayım başlamış durumda.

Apple’ın yeni M5 işlemcili MacBook modelleri için seri üretim hazırlıkları hız kazandı. Yeni cihazların yıl sonu ile 2026’nın ilk çeyreği arasında piyasaya çıkması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre Apple, M5 çipli MacBook Pro ve MacBook Air modellerinde son test aşamalarına yaklaşmış durumda. Kod adları J714, J716, J813 ve J815 olan bu modellerin üretim bandına girmesinin ardından kısa süre içinde kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Apple, 27 inçlik yeni Mac monitörleri için hazırlık yapıyor

Apple sadece dizüstü bilgisayarlara değil, ekran tarafına da ağırlık veriyor. Studio Display’in yenilenmiş bir versiyonunun yanı sıra 27 inç boyutunda iki yeni Mac monitörünün geliştirilmekte olduğu belirtiliyor. Bu ürünlerin de yeni MacBook’larla aynı dönemde tanıtılması bekleniyor.

M5 çipli MacBook’ların ve yeni Mac monitörlerinin bu yılın sonunda ya da 2026’nın başında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın donanım planlarının ise önümüzdeki dönemde daha da netleşmesi öngörülüyor.