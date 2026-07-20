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Apple'ın İptal Edilen Mac Pro İçin Planları Ortaya Çıktı: Ultra'dan 2 Kat Daha Güçlü "Extreme" İşlemci Düşünülmüş!

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Apple'ın iptal edilen Mac Pro bilgisayarları için "Extreme" isimli inanılmaz güçlü işlemciler geliştirdiği ortaya çıktı.

Apple'ın İptal Edilen Mac Pro İçin Planları Ortaya Çıktı: Ultra'dan 2 Kat Daha Güçlü "Extreme" İşlemci Düşünülmüş!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, aylardır dolaşan söylentilerin ardından geçtiğimiz mayıs ayında en güçlü bilgisayarlarından olan Mac Pro’nun fişini çekmişti. Bir iş istasyonu olarak nitelendirebileceğimiz ürün 2006’dan beri piyasadaydı. Ancak ilgi düşüklüğü, fiyatın uçuk seviyelerde olması, Mac Studio’nun gelmesi gibi nedenlerden dolayı satıştan kaldırıldı.

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Şimdi ise Mac Pro iptal edilmeden önce Apple’ın planlarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bilgiler, en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan geldi. İddiaya göre firma, Mac Pro için 2 yeni çip üzerinde çalışıyordu.

İçerikten Görseller

Apple'ın İptal Edilen Mac Pro İçin Planları Ortaya Çıktı: Ultra'dan 2 Kat Daha Güçlü "Extreme" İşlemci Düşünülmüş!
extrem

Ultra işlemcilerden 2 kat daha güçlü M2 ve M3 Extreme çip geliştiriliyordu

extrem

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, Mac Pro modellerinde kullanmak üzere M serisi çiplerinin yeni “Extreme” isimli versiyonları üzerinde çalışıyordu. M2 Extreme ve M3 Extreme ismini alacak bu modeller, Mac Pro’nun fişinin çekilmesine karar verilmesinin ardından iptal edildi.

Extreme çiplerin Apple’ın en güçlü işlemcileri olan Ultra çiplerinden 2 kat daha fazla CPU ve GPU performansına sahip olmasının planlandığı belirtilmiş. Ancak yüksek maliyetler, Mac Pro’ya olan düşük talep ve ürünün iptal edilme planları nedeniyle hiçbir zaman gerçeğe dönüşmemiş.

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