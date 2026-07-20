Yüksek kilometreli bir dizel otomobil almak her zaman risk anlamına gelmiyor. Düzenli bakımı yapılmış bazı dizel motorlar, 200 bin kilometreden sonra bile uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor. Biz de yüksek kilometrede bile sorunsuz çalışan dizel motorları derledik.

İkinci el otomobil piyasasında kilometre çoğu zaman ilk bakılan kriterlerden biri oluyor. Ancak motorun dayanıklılığı, bakım geçmişi ve kullanım şekli, kilometreden çok daha önemli olabiliyor. Özellikle sağlamlığıyla ün yapan bazı dizel motorlar, 200 bin kilometreyi geride bıraktıktan sonra bile güven vermeye devam ediyor.

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Bu içerikte uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan dizel motorları, neden bu kadar dayanıklı olduklarını ve ikinci elde böyle bir araç satın almadan önce nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyeceğiz.

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1.9 TDI (Volkswagen Grubu)

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Volkswagen Grubu'nun efsaneleşen 1.9 TDI motoru, uzun ömür denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri. Sağlam mekanik yapısı, düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım maliyetleri sayesinde bugün bile birçok örneği 400-500 bin kilometrenin üzerinde kullanılmaya devam ediyor. Elbette her motor gibi düzenli yağ değişimi ve zamanında yapılan bakımlar büyük önem taşıyor. Ancak doğru kullanılmış bir 1.9 TDI, yüksek kilometresiyle göz korkutmaması gereken motorlardan biri olarak kabul ediliyor.

2.0 HDi (PSA)

Peugeot ve Citroen modellerinde uzun yıllar kullanılan 2.0 HDi motor, dayanıklılığıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Sağlam enjeksiyon sistemi ve uzun ömürlü mekanik yapısı sayesinde ticari araçlardan aile otomobillerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip oldu. Bakımları aksatılmayan örneklerde 300 bin kilometrenin üzeri oldukça yaygın görülüyor.

1.5 dCi (Renault)

İlk nesillerindeki bazı sorunlar zaman içinde büyük ölçüde giderilen 1.5 dCi motor, özellikle düzenli bakım gören versiyonlarında oldukça uzun ömürlü olabiliyor. Düşük yakıt tüketimi ve uygun parça maliyetleri sayesinde Türkiye'de en çok tercih edilen dizel motorlardan biri olmayı sürdürüyor.

1.6 Multijet (Fiat)

Fiat'ın geliştirdiği 1.6 Multijet motor, hem performans hem de dayanıklılık açısından başarılı dizel motorlar arasında yer alıyor. Doblo, Egea ve birçok farklı modelde kullanılan bu motor, ticari kullanımda bile uzun ömürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Düzenli bakım yapılan araçlarda 300 bin kilometreyi aşan örneklerle karşılaşmak mümkün.

2.2 i-CTDi / i-DTEC (Honda)

Honda'nın dizel motorları çok yaygın olmasa da dayanıklılık konusunda güçlü bir üne sahip. Özellikle 2.2 litrelik i-CTDi ve sonrasında gelen i-DTEC motorlar, sağlam blok yapıları ve uzun motor ömrüyle öne çıkıyor.

1.6 HDi / BlueHDi (PSA)

PSA grubunun 1.6 HDi ve daha sonra geliştirilen BlueHDi motorları da doğru bakım yapıldığında yüksek kilometreleri rahatlıkla görebiliyor. Özellikle kaliteli yağ kullanımı ve zamanında filtre değişimleri bu motorların ömrünü doğrudan etkiliyor. AdBlue sistemine sahip BlueHDi versiyonlarında ise** emisyon sistemi kontrollerinin** ihmal edilmemesi gerekiyor.

Yüksek kilometredeki bir dizel motorlu araç alırken nelere dikkat edilmeli?

Kilometreden önce aracın bakım geçmişine bakmak gerekiyor. Periyodik yağ değişimlerinin zamanında yapılmış olması, enjektör ve turbo durumu, DPF sistemi, EGR valfi, debriyaj ve şanzıman gibi bileşenlerin kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca ekspertiz raporu, servis kayıtları ve mümkünse önceki kullanım şekli hakkında bilgi edinmek, yüksek kilometreli bir araç alırken riski önemli ölçüde azaltabilir.