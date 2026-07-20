Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, özellikle bütçe dostu A serisi akıllı telefonlarıyla da büyük ilgi görüyordu. Güney Kore merkezli firma, bu kapsamda da geçtiğimiz haziran ayının sonlarına doğru çok beklenen modeli Galaxy A27 5G'yi gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıtmıştı. Bu cihaz, düşük bir ücrete üst düzey özellikler sunmasıyla dikkat çekiyordu.
Şimdi ise beklenen gün geldi. Samsung’un yeni telefonu Galaxy A27 modeli resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Peki yeni telefonun fiyatı ne kadar? Gelin hem fiyatına hem de özelliklerine bakalım.
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Samsung Galaxy A27 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|21.499 TL
Samsung'un Türkiye'de satışa sunduğu Galaxy A27 5G modeli, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleriyle ülkemizde erişilebilir olacak. Cihaza 3. taraf satış kanallarından ulaşabileceksiniz.
Samsung Galaxy A27 teknik özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED, 1400 nit
|İşlemci
|Snapdragon 6 Gen 3
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP + 2 MP
|Ön kamera
|13 MP
|Batarya
|5000 mAh (25W)
|İşletim sistemi
|One UI 8.5 (Android 16)
Cihazda 120 Hz 6,7 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 3'lü kamera kurulumu, 6 Android güncellemesi desteği gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.