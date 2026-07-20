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Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı

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Samsung, Galaxy A27 modelini resmen Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, özellikle bütçe dostu A serisi akıllı telefonlarıyla da büyük ilgi görüyordu. Güney Kore merkezli firma, bu kapsamda da geçtiğimiz haziran ayının sonlarına doğru çok beklenen modeli Galaxy A27 5G'yi gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıtmıştı. Bu cihaz, düşük bir ücrete üst düzey özellikler sunmasıyla dikkat çekiyordu.

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Şimdi ise beklenen gün geldi. Samsung’un yeni telefonu Galaxy A27 modeli resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Peki yeni telefonun fiyatı ne kadar? Gelin hem fiyatına hem de özelliklerine bakalım.

İçerikten Görseller

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı
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Samsung Galaxy A27 Türkiye fiyatı

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Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 21.499 TL

Samsung'un Türkiye'de satışa sunduğu Galaxy A27 5G modeli, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleriyle ülkemizde erişilebilir olacak. Cihaza 3. taraf satış kanallarından ulaşabileceksiniz.

Samsung Galaxy A27 teknik özellikleri

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Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED, 1400 nit
İşlemci Snapdragon 6 Gen 3
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)
İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Cihazda 120 Hz 6,7 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 3'lü kamera kurulumu, 6 Android güncellemesi desteği gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.

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