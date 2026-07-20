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Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

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Togg ÖTV'siz araç fiyat listesi içeriğimizde. T10F, T10X gibi modellerin ÖTV'siz fiyatı ne kadar? 2026 güncel Togg ÖTV'siz araba fiyatları...

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar
Deniz Şen Deniz Şen /

2026 Togg ÖTV'siz araç fiyat listesi... Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, sunduğu teknoloji, menzil seçenekleri ve donanım özellikleriyle kısa sürede en çok tercih edilen markalardan biri haline geldi. ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır araç satın almak isteyen birçok kişi de ilk olarak TOGG modellerinin güncel fiyatlarını araştırıyor.

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Bu rehberde TOGG'un satışta bulunan modellerini tek tek inceleyebilir, Togg ÖTV'siz araba fiyatlarına ulaşabilir ve araçlar hakkında kısa bilgiler edinebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar
Togg T10X
Togg T10F

Togg ÖTV'siz araç fiyat listesi - 2026 Güncel

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 1.300.000 TL
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.510.000 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi 2.411.000 TL 1.640.000
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.300.000 TL
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.400.000 TL

TOGG T10X, markanın ilk seri üretim modeli ve bugün en çok tercih edilen elektrikli SUV'lerden biri.

Togg T10X

Geniş iç hacmi, teknolojik kokpiti, bağlantılı akıllı sistemleri ve uzun menzil seçenekleriyle hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda konforlu bir kullanım sunuyor. Sportif fastback tasarımıyla dikkat çeken TOGG T10F, markanın ikinci modeli olarak daha aerodinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Geniş bagaj hacmi, gelişmiş teknolojileri ve 623 kilometreye varan WLTP menzil seçeneğiyle elektrikli otomobil tercih eden kullanıcıların yakından takip ettiği modeller arasında yer alıyor.

Elektrikli araçlarda ÖTV muafiyetine rağmen fiyatlar neden yüksek?

Togg T10F

Elektrikli otomobillerde ÖTV muafiyeti, içten yanmalı modellere kıyasla daha sınırlı bir fiyat avantajı sağlar. Bunun nedeni, elektrikli araçların zaten normal satışta da daha düşük ÖTV diliminde (%25, %55, %65 veya %75) vergilendiriliyor olmasıdır. İçten yanmalı araçlarda ÖTV oranları çok daha yüksek seviyelere çıkabildiği için, aynı muafiyet elektrikli modellerde fiyatlara daha sınırlı yansır

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