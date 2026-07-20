Toyota ÖTV'siz araç fiyat listesi içeriğimizde. Corolla, C-HR gibi modellerin ÖTV'siz fiyatı ne kadar? 2026 güncel Toyota ÖTV'siz araba fiyatları...

Toyota ÖTV'siz araç fiyat listesini derledik. Toyota, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi ve yüksek ikinci el değeriyle ÖTV muafiyeti kapsamında en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor.

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Her yıl güncellenen ÖTV muafiyeti üst limiti ve araç fiyatlarına bağlı olarak Toyota'nın muafiyet kapsamına giren modelleri değişebiliyor. Bu nedenle araç satın almadan önce güncel fiyat listesini ve yürürlükteki mevzuatı kontrol etmek büyük önem taşıyor. Bu içerikte Toyota'nın ÖTV'siz araç fiyatlarını ve engelli ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek güncel modellerini inceleyebilirsiniz.

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Toyota ÖTV'siz araç fiyat listesi - 2026 Güncel

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S 1.790.000 TL 1.020.000 TL Toyota Corolla Dream Multidrive S 2.040.000 TL 1.160.000 TL Toyota Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.160.000 TL 1.230.000 TL Toyota Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.215.000 TL 1.260.000 TL Toyota Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.370.000 TL 1.350.000 TL Toyota C-HR Flame e-CVT 2.250.000 TL 1.280.000 TL Toyota C-HR Passion e-CVT 2.566.000 TL 1.460.000 TL Toyota Corolla Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL 1.600.000 TL Toyota Corolla Hybrid Dream X-Pack e-CVT 2.530.000 TL 1.440.000 TL Toyota Corolla Flame X-Pack e-CVT 2.717.000 TL 1.550.000 TL

Toyota ÖTV muafiyetli araçlar:

Corolla

C-HR

Toyota'nın ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan modelleri arasında Corolla ve C-HR yer alıyor. Sedan segmentinin en popüler modellerinden biri olan Toyota Corolla, geniş iç hacmi, konforlu sürüşü, ekonomik motor seçenekleri ve özellikle hibrit versiyonuyla hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında sıkça tercih ediliyor.

Crossover SUV sınıfında konumlanan Toyota C-HR ise modern tasarımı, yüksek sürüş pozisyonu, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve verimli hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Konfor, yakıt ekonomisi ve Toyota'nın dayanıklılık anlayışını bir araya getiren bu iki model, engelli ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen kullanıcıların en çok değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor.