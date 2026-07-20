Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Toyota'nın ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Toyota ÖTV'siz araç fiyat listesi içeriğimizde. Corolla, C-HR gibi modellerin ÖTV'siz fiyatı ne kadar? 2026 güncel Toyota ÖTV'siz araba fiyatları...

Toyota'nın ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar
Deniz Şen Deniz Şen /

Toyota ÖTV'siz araç fiyat listesini derledik. Toyota, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi ve yüksek ikinci el değeriyle ÖTV muafiyeti kapsamında en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Her yıl güncellenen ÖTV muafiyeti üst limiti ve araç fiyatlarına bağlı olarak Toyota'nın muafiyet kapsamına giren modelleri değişebiliyor. Bu nedenle araç satın almadan önce güncel fiyat listesini ve yürürlükteki mevzuatı kontrol etmek büyük önem taşıyor. Bu içerikte Toyota'nın ÖTV'siz araç fiyatlarını ve engelli ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek güncel modellerini inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Toyota'nın ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar
Toyota Corolla Hybrid

Toyota ÖTV'siz araç fiyat listesi - 2026 Güncel

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S 1.790.000 TL 1.020.000 TL
Toyota Corolla Dream Multidrive S 2.040.000 TL 1.160.000 TL
Toyota Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.160.000 TL 1.230.000 TL
Toyota Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.215.000 TL 1.260.000 TL
Toyota Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.370.000 TL 1.350.000 TL
Toyota C-HR Flame e-CVT 2.250.000 TL 1.280.000 TL
Toyota C-HR Passion e-CVT 2.566.000 TL 1.460.000 TL
Toyota Corolla Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL 1.600.000 TL
Toyota Corolla Hybrid Dream X-Pack e-CVT 2.530.000 TL 1.440.000 TL
Toyota Corolla Flame X-Pack e-CVT 2.717.000 TL 1.550.000 TL

Toyota ÖTV muafiyetli araçlar:

Toyota Corolla Hybrid

  • Corolla
  • C-HR

Toyota'nın ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan modelleri arasında Corolla ve C-HR yer alıyor. Sedan segmentinin en popüler modellerinden biri olan Toyota Corolla, geniş iç hacmi, konforlu sürüşü, ekonomik motor seçenekleri ve özellikle hibrit versiyonuyla hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında sıkça tercih ediliyor.

Crossover SUV sınıfında konumlanan Toyota C-HR ise modern tasarımı, yüksek sürüş pozisyonu, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve verimli hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Konfor, yakıt ekonomisi ve Toyota'nın dayanıklılık anlayışını bir araya getiren bu iki model, engelli ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen kullanıcıların en çok değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanından Türkiye Yatırımından Vazgeçen BYD Hakkında Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanından Türkiye Yatırımından Vazgeçen BYD Hakkında Açıklama

Temmuz 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Liste Fiyatıyla Bayii Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Fark Var!

Temmuz 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Liste Fiyatıyla Bayii Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Fark Var!

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

Araba Toyota

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanından Türkiye Yatırımından Vazgeçen BYD Hakkında Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanından Türkiye Yatırımından Vazgeçen BYD Hakkında Açıklama

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iPhone 18 Pro'nun Kamerası Hayran Bırakacak: Profesyonel Kameralardaki Özellik iPhone'lara Geliyor!

iPhone 18 Pro'nun Kamerası Hayran Bırakacak: Profesyonel Kameralardaki Özellik iPhone'lara Geliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com