Apple Ucuz MacBook'u Sızdırdı: İşte Yeni "MacBook Neo"

Apple her ne kadar yeni MacBook Air ve MacBook Pro modellerini tanıtmış olsa da şirketin uzun süredir merakla beklenen bütçe dostu MacBook modeli de yolda görünüyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, merakla beklenen MacBook modelini tanıtmaya hazırlanırken dikkat çeken bir sızıntı gündeme bomba gibi düştü.

Şirketin resmî internet sitesinde yer alan ve çok geçmeden kaldırılan bir dökümanda henüz duyurulmamış MacBook modelinin adı kısa süreliğine göründü. Eğer bu belge doğruysa bütçe dostu MacBook modelinin adı MacBook Neo olacak.

İsim yanlışlıkla ortaya çıktı

Apple, Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı belgelerinde A3404 model numaralı yeni bir cihazı listeledi.

PDF dosyasında ürün adı açıkça yazmasa da Apple’ın regülasyon sayfasında kısa süreliğine “MacBook Neo (Model A3404)” etiketinin görünmesi, bu ismin büyük olasılıkla yeni bütçe dostu MacBook’a ait olduğunu gösteriyor. Şirketin bugün düzenleyeceği medya etkinliğinde cihazın resmen tanıtılması bekleniyor.

MacBook Air’in altına konumlanacak

MacBook Neo’nun, Apple ürün gamında MacBook Air modelinin altında konumlanması bekleniyor. Sızan bilgilere göre cihazda:

  • 12.9 inç ekran
  • iPhone sınıfı bir işlemci (muhtemelen A18 Pro)
  • 8 GB RAM
  • Alüminyum kasa
  • Sarı, yeşil, mavi ve pembe renk seçenekleri yer alacak.

İddialara göre başlangıç fiyatı önce 599 dolar olarak konuşulsa da son bilgiler cihazın 799 dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

