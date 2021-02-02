Apple, masaüstü işletim sistemi MacOS'un en güncel sürümü olan Big Sur 11.2'yi yayınladı. Yeni güncelleme, kullanıcıların sinirlerini zıplatan pek çok hatayı düzeltiyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, uyumlu tüm Mac modelleri için MacOS Big Sur 11.2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, işletim sistemine yeni bir özellik kazandırmaktan ziyade bilinen bazı sorunların giderilmesine odaklanıyor.

Apple tarafından yayınlanan MacOS Big Sur 11.2 güncelleme notlarına göre güncelleme, işletim sisteminin Bluetooth bağlantı güvenliğini artırıyor. Ayrıca M1 işlemcili Mac mini modeli için de önemli bir hata düzeltmesi gerçekleştirilmiş durumda.

MacOS Big Sur 11.2 ile giderilen hatalardan bazıları şu şekilde:

HDMI-DVI dönüştürücü ile harici ekran kartı bağlanan Mac mini modellerindeki siyah ekran sorunu giderildi.

Fotoğraflar uygulamasında Apple ProRAW ile düzenlenen fotoğrafların kaydedilmemesi sorunu düzeltildi.

‌iCloud Drive‌’ın ‌iCloud Drive‌ Masaüstü ve Belgeler Klasörleri seçeneği devre dışı bırakıldıktan kapanma sorunu giderildi.

Yönetici parolası girerken Sistem Tercihleri’nin açılmaması sorunu giderildi.

Küre tuşuna basıldığında Emoji ve Semboller bölümünün açılmama sorunu giderildi.

Apple, sürüm notlarına eklememiş olsa da şirket; Big Sur‌ 11.2 beta sürümlerinde görüldüğü üzere Apple uygulamalarının üçüncü taraf güvenlik duvarlarını, güvenlik araçlarını ve VPN uygulamalarını atlamasına izin veren bir özelliği de kaldırdı. Söz konusu özellik ile App Store, Apple Maps, iCloud gibi uygulamalar ContentFilterExclusionList özelliği ile kullanıcıların yüklediği güvenlik duvarı ve VPN uygulamalarından kaçabiliyorlardı.