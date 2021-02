Apple'dan Siyahilere Destek İçin Özel Duvar Kağıdı

Apple, Afrikalı ve siyahi insanların Tarihi Ayı'nı kutlamak için özel bir duvar kağıdı tasarladı. Mac, iPad ve iPhone'lar için oluşturulan ve tüm modellerle optimize edilmiş duvar kağıdı, Pan-Afrikanizm bayrağında kullanılan yeşil, siyah ve kırmızı renkleri içeriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta Watch Series 6 Black Unity'yi duyurmuştu. Bu akıllı saati özel kılan şey, Pan-Afrikanizm bayrağında kullanılan yeşil, siyah ve kırmızı renklere sahip olmasıydı. Apple'ın böyle bir şey yapmasının nedeni ise dünya üzerindeki tüm Afrikalı ve siyahi insanların "Tarihi Ayı"nı kutlamaktı. Şirket şimdi, bu kutlamalarla ilgili yeni bir adım daha attı.

Apple, iPhone, Mac ve iPad'ler kullanılabilen özel bir duvar kağıdı yayınladı. Bu duvar kağıdı da siyah, yeşil ve kırmızı renklerden oluşuyor. Yani tıpkı Watch Series 6 Black Unity'de olduğu gibi bu duvar kağıdında da Pan-Afrikanizm bayrağının renkleri temsil ediliyor. Apple, bu duvar kağıtlarıyla siyahi ve Afrikalı insanların haklarına destek olunabileceğini ifade ediyor.

Apple'ın özel duvar kağıdı işte böyle görünüyor

Apple tarafından hazırlanan özel duvar kağıtları, dünyanın her yerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Bu duvar kağıtlarına erişmek içinse burada bulunan bağlantı ile Apple Watch'un listeleme sayfasına ulaşıp, "Find out more" butonuna tıklamak gerekiyor. Açılabilir bölümde aşağı doğru gezinti yaparken de iPad, iPhone ve Mac'lerde kullanılabilen duvar kağıtlarına ulaşabiliyorsunuz. "Get Walpaper" butonunu kullanarak da sahip olduğunuz Apple ürünü için uygun olan duvar kağıdını indirebiliyorsunuz.

Apple'ın duvar kağıtları, çok sayıda model için optimize edilmiş durumda. Örneğin MacBook için üretilen duvar kağıdını farklı ekran boyutlarındaki MacBook'larda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Benzer bir durum iPhone ve iPad modelleri için de geçerli. Ayrıca bu duvar kağıdının bir de Apple Watch için tasarlanmış saat tasarımı bulunuyor. "watchOS 7.3" işletim sisminin bir parçası olarak kullanıcılara sunulan tasarım, Apple'ın akıllı saatlerinde de kullanılabiliyor.