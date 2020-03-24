Apple’ın iş dünyası için yüksek donanım özellikleriyle donattığı Pro Display XDR, bir konsept tasarımda iMac ile birleşti. Gelin ALTRD Studio isimli YouTube kanalının yayınladığı konsept tasarım videosuna yakından bakalım.

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple’ın Pro Display XDR ekranını daha önce duymamış olabilirsiniz. Bugüne kadarki ilk 32 inç Retina 6K ekran olan Pro Display XDR, 1.000.000:1 gibi müthiş bir kontrast oranını da kullanıcılarına sunuyor. Özellikleriyle göz dolduran Pro Display XDR, fiyatıyla yüksek da dikkat çekiyor.

Daha çok profesyonellere yönelik özelliklerle tasarlanmış olan Pro Display XDR’nin ‘Standart Cam’ sürümü ülkemizde 35.999 TL’ye, ‘Nano-Texture Cam’ sürümüyse 42.999 TL’ye satılıyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek donanım özelliklerine ve fiyat etiketine sahip olan bir ekranın standart kullanıcıların kullanımına sunulması pek olası değil ancak ALTRD Studio isimli YouTube kanalı, Pro Display XDR ile iMac’i birleştirdi ve göz kamaştıran bir tasarım ortaya çıkardı.

Pro Display XDR ve iMac’in buluşması:

Yüksek donanım özelliklerine ve oldukça pahalı bir fiyat etiketine sahip olan bir ekranı, kısa vadede standart kullanıcıların hizmetine sunulması pek olası durmuyor ancak bu tarz yüksek kaliteye sahip ekranlar belki uzun vadede ana akım ürünler hâline gelebilir.

Peki siz Pro Display XDR’nin iMac ile birleştiği tasarımı nasıl buldunuz? Sizce Apple, bir gün bu kombinasyonu yaparak satışa sunar mı? Sizce Pro Display XDR gibi ekranlar ana akım hâline gelir mi? Konsept tasarım ve Pro Display XDR hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.