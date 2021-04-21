Apple, Magic Mouse 2'nin Tasarım Hatasını Yine Düzeltmedi

Apple, şarj etmek için ters çevirip kullanılamaz hale getirmek zorunda kaldığımız Magic Mouse 2'nin şarj girişi konumundaki tasarım tercihi hatasını yine düzeltmedi. Rengarenk yeni(!) Magic Mouse 2'lerden birini aldığınızda yine ters çevirip kabloyu mouse'un altına takarak şarj ediyorsunuz.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde dört ana ürün ve onların yan ürünlerini tanıttı. Apple'ın "Spring Loaded" (Baharı Getirdik) adlı etkinliğinde sahne alan yeni ürünlerden biri de farklı ve geniş renk seçenekleri ile önceki nesillerinden ayrılan iMac oldu.

Apple, ARM tabanlı Apple M1 işlemciden güç alan yeni iMac'in tasarımı, kullanıcı deneyimini iyileştirecek şekilde güncelledi. Apple, iMac ile birlikte Magic Keyboard'u da güncelledi ve kompakt klavyesinin tasarımını yeni özellikler ile iyileştirdi. Ancak şirket, sinir bozucu bir tasarım detayına sahip olan Magic Mouse 2'ye neredeyse hiç dokunmadı.

Magic Mouse 2'yi şarj etmek için hala kullanılamaz hale getirmek gerekiyor

Bildiğiniz gibi yaklaşık 5 yıl önce duyurulan Magic Mouse 2, alt tarafından şarj edilen bir tasarım sahip. Yeni Magic Mouse 2'nin şarjı bittiğinde kablosuz fareyi ters dönmüş bir böcek gibi alt üst etmeniz, sonra da Lightning kablosunu fareye bağlamanız gerekiyor. Haliyle şarj olurken Magic Mouse 2'yi kullanmak mümkün değil.

Günümüzde şarj edilebilir farelerin neredeyse tamamında şarj yuvası farenin arkasında bulunuyor. Bu sayede cihazın şarjı bitse dahi şarj kablosunu bağladıktan sonra fareyi kablolu bir fareymiş gibi kullanabiliyorsunuz.

Apple, Magic Mouse 2'nin şarj girişi tasarımını yenileyeceğine renklendirmekle yetindi

iMac ve Magic Keyboard'daki tasarım güncellemesi, Magic Mouse 2'nin bu sinir bozucu tasarım eksikliğini düzeltmek için önemli bir fırsattı ancak Apple, bu fırsatı kullanmak yerine Magic Mouse 2'yi iMac'in rengarenk tasarımına uyum sağlayacak şekilde renklendirmekle yetindi.

Apple, dün akşam gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde iPhone 12 için yeni bir renk seçeneğinden rengarenk iMac'lere, M1 işlemcili iPad Pro'dan AirTags'e kadar pek çok ürün tanıttı. Apple'ın dün akşam tanıtmış olduğu tüm ürünlerin tasarımını, özelliklerini ve Türkiye fiyatlarını buradan inceleyebilirsiniz.