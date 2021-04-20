Apple CEO'su Tim Cook, bugünkü etkinlikte bir ara tamamen farklı bir şekilde karşımıza çıktı. CEO, bir ajan kılığına girerek iPad Pro'nun saklı olduğu odaya bildiğiniz ajan yollarıyla girdi. Tabii bu tanıtım filmi de sosyal medyanın yeni eğlencesi oldu.

Her etkinlik duyurusuyla günleri saymamızı sağlayan teknoloji devi Apple, uzun süredir merak ettiğimiz cihazlarını tanıttığı yeni etkinliğini bugün düzenledi. Etkinlikte iPhone 12’nin yeni bir rengi, eşyalarınızın kaybolmasını önleyecek küçük cihaz AirTag, iMac’lerde devrim yaratan yeni model iMac ve yeni iPad Pro cihazları tanıtıldı.

Milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği Apple etkinliğinde tüm cihazlar ilgiyle karşılanırken sürpriz bir sahne oynatıldı. Bu sahnede Apple CEO’su Tim Cook, yeni iPad Pro tabletlerden birisine kendi elleriyle M1 işlemcisini monte ediyordu. Fakat bu sahnenin bir garipliği vardı. Cook, Apple kampüsüne pek de alışık olmadığı bir şekilde giriyordu.

Sinsi ajan Tim Cook:

Hem de kendisi öyle böyle bir ajan da değildi. Şirketin CEO’su Tim Cook, gizli bir şekilde iPad Pro’nun olduğu bir odaya zor yollarla ulaşıyor, ardından bir iPad Pro’ya M1 işlemcisi monte ediyor. Tüm bu sahne boyuncaysa kendisi aslında kıvırcık saçlı bir ajandı. M1 işlemcisini monte ettikten sonraysa kılığını bozarak Tim Cook’a dönüşüyordu.

Bu sahne, birçok kişinin aklında “Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Tim Cook neden CEO’su olduğu şirketin kampüsüne ajan gibi giriyor? Normal girişten giremiyor mu? Tim Cook öldi mü? Isız Apple kaldı mu?” gibi sorular doğurdu. Tabii bu sorular ışığında Tim Cook’un ajanlık videosu, internet dünyasının yeni akımı oldu. Biz de Tim Cook’un bu sahnesini kullanan eğlenceli paylaşımlardan bazılarını sizler için derledik.

"Yeni iPad'e 2 TB depolama koyup yeni iMac'e 256 GB koyan Tim"

"Banka hesabıma bakarken Tim"

"Gece yarısı abur cubur almak için buz dolabını açarken"

"Çekil geri Tom Cruise, Tim Cook senin için geliyor"

"299 TL'ye AirTag almaya çalışan Türklere bakarken Tim"

"Kendi çalıştığı yere gizlice girerken Tim"

Bonus:

"Hiç kimse:

Her Apple etkinliğinin başında Tim Cook:"