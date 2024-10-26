Apple ile Masimo arasında 2022 yılında başlayan dava sonuçlandı ve mahkemenin verdiği karar iki şirket için de farklı yorumlanmış durumda.

Apple, 2022 yılında Masimo'nun iki tasarım patentini ihlal ederek "Apple Watch'a rakip bir ürün çıkardığını" öne sürerek dava açmıştı. Uzunca süredir akıbeti belirsizliğini koruyan dava bugün sonuçlandı ve sonuç her iki taraf için de şaşırtıcı sayılabilir.

Davanın sonucuna göre mahkeme, Masimo'nun eski model Freedom ve W1 akıllı saatlerinde ihlal tespit etti ancak firmanın güncel modellerinde ihlalin devam etmediğini belirtti. Apple’ın avukatları mevcut Masimo ürünlerine yönelik satış yasağı talebinde bulunsa da mahkeme bu talebi reddetti. Apple bu duruma rağmen mahkemenin kararının "yeniliklerini koruma açısından olumlu bir sonuç olduğunu" belirtti.

Apple, 250 dolar tazminat ödeyecek

Daha ilginç olan durum ise mahkemenin geriye dönük ihlal tespitine verdiği ceza oldu. Mahkeme, Masimo'yu eski model Freedom ve W1 akıllı saatlerinde Apple patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 250 dolar tazminat cezasına çarptırdı.

Masimo, Apple'ın aksine bu kararı kendi lehlerine bir karar olarak yorumladı. Şirket, ihlal tespitinin yalnızca artık üretilmeyen bir model ve şarj cihazı için geçerli olduğunu ifade ederken, Apple'ın dava açma nedenini misilleme olarak nitelendirdi.

Apple ile Masimo arasında ne olmuştu?

Geçmişe dönecek olursak, Masimo'nun da daha önce Apple'ı bazı akıllı saat teknolojilerini kopyalamakla suçladığı biliniyor. Masimo, 2023 yılında ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nda (ITC) Apple’a karşı önemli bir zafer elde etmişti. ITC, Apple’ın Series 9 ve Ultra 2 saatlerinin ithalatını geçici olarak durdurmuştu.

Bugün sonuçlanan yeni mahkeme sonrası Apple ve Masimo arasındaki anlaşmazlıklar görünüşe göre daha da derinleşmiş durumda ve Apple’ın temyize gitme olasılığı davanın sonuçlanma sürecini uzatabilir.

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