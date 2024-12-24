Apple, microLED ekran teknolojisi ile 2025’te karşımıza çıkmayı hedefliyor. Foxconn, bu alandaki yatırımlarını hızlandırıyor.

Apple, LCD'den OLED'e geçişini tamamlamaya yaklaşırken daha da ileri bir teknoloji olan microLED'e yönelmeyi planladığı ortaya çıktı. Foxconn, 2025 yılının sonlarına doğru microLED ekranlarının seri üretimine başlayacağını duyurdu.

Foxconn, bu yeni teknolojiyi geliştirmek için Porotech ile bir ortaklık kurdu. Bu iş birliği artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinde kullanılacak olan microLED ekranların üretimini hedefliyor.

Foxconn, microLED ekran üretimini 2025’te başlatacak

Foxconn, Porotech’in gelişmiş gallium nitrit (GaN) teknolojisini kullanarak, daha parlak ve verimli ekran çözümleri üretmeyi amaçlıyor. Yeni ekranlar, AR gözlüklerinin daha kompakt ve hafif olmasına yardımcı olacak. Apple, şu an OLED ekranlara geçiş yapmış olsa da, microLED teknolojisini daha parlak, uzun ömürlü ve enerji verimli ekranlar sunmak için tercih ediyor.

İlk olarak, Apple Watch modelinde microLED teknolojisine geçiş yapılması bekleniyordu, ancak teknoloji henüz yeterince olgunlaşmadığı için bu plan ertelendi. Foxconn ise, bu alandaki yatırımlarını hızlandırarak 2025’in sonlarına doğru seri üretime geçmeyi planlıyor. Foxconn’un microLED ekranları ise 2025’in ilk çeyreğinde sunulucak ürünler arasında yer alabilir.