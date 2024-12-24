Apple'ın 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya süreceği M5 serisi işlemcilerle ilgili bomba bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre bu işlemciler, sunucu sınıfı tasarıma sahip olacaklar.

Deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, markanın gelecek yıllara ilişkin planlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kuo tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, gelecek yıl itibarıyla piyasaya süreceği işlemcilerde resmen çağ atlacak.

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği M5 işlemciler, performans ve verimlilikle ilgili önemli artışlara ev sahipliği yapacaklar. Bu bağlamda; M5 işlemciler, M4 işlemcilerden yüzde 10'a kadar verimli olacaklar. Ayrıca bu işlemciler 3nm üretim mimarisinden geçecekler.

Ancak dahası da var!

Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2026 yılında M5 Pro, M5 Max ve M5 Ultra işlemcilerini piyasaya süreceğini söylüyor. Asıl olay da burada patlayacak. Deneyimli analiste göre Apple, bu işlemcilerde CPU ile GPU'ları ayıracak. Bu da çok daha yüksek performans demek. Ayrıca yeni işlemciler, "SoIC-mH" olarak isimlendirilen sunucu sınıfı tasarıma sahip olacak. Peki bu ne anlam ifade edecek?

Sunucular için tasarlanmış olan işlemcilerde tercih edilen SoIC-mH tasarım, çip üzerinde yüzde 30 ila yüzde 50 kadar daha az alan kullanıyor. Bu da termal performansın iyileşmesi ve performans kısıtlamalarının ortadan kalkması anlamına geliyor.