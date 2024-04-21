Apple’ın eylül ayında tanıttığı “Mikro Dokuma” aksesuarların üretiminden dayanıklı olmadıkları için vazgeçtiği iddia edildi. Türkiye’de de bulunan bu aksesuarlar, kalitesiz olmalarından dolayı kullanıcılardan tepki görüyordu.

Apple, 2023’ün eylül ayında deri aksesuar satmayı bırakmıştı. Bunun yerine Türkiye’de “Mikro Dokuma” olarak isimlendirilen “FineWoven” kılıfları piyasaya sürmüştü. iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda kullanılabilen bu aksesuarlar, %68 oranında geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmıştı ve şirket tarafından “lüks ve dayanıklı” olarak nitelendirilmişti

Ancak Mikro Dokuma aksesuarlar, çıktığından beri müşteriler tarafından pek beğenilmedi. Birçok kişi kalitelerinin hayal kırıklığı yarattığını söylerken dayanıklılık konusunda çok başarısız olduğunu ve zarar gördüğünü bildirdi. Tüm bu eleştiriler devam ederken bugün bu konuda bir iddia ortaya atıldı.

Apple, Mikro Dokuma aksesuarların üretimini durdurumuş olabilir

İddianın kaynağı Apple hakkında sızıntılarıyla tanınan ve “Kosutami” ismiyle bilinen kullanıcı. X üzerinden yaptığı paylaşımda, Apple’ın mikro dokuma aksesuar üretmeyi bıraktığını öne sürdü. Bunun nedeninin ise dayanıklılık konusunda zayıf olmaları olduğunu ifade etti.

Şimdilik Apple tarafından bir açıklama bulunmuyor. Bu yüzden kesin konuşmamak ve bunun bir iddia olduğunu unutmamak lazım. Ancak Kosutami, daha önce Mikro Dokuma ile ilgili doğru bilgiler paylaşmıştı. Ürünler çıkmadan 1 ay önce geleceklerini haber verirken ilk Mikro Dokuma aksesuarların fotoğraflarını herkesten önce paylaşmıştı.

Yani bu iddiasının da doğru çıkma olasılığı bir hayli yüksek. Apple, martın başında aksesuarların renklerini yenilemişti. O zamanki güncellemede Mikro Dokuma ürünlerin yer almadığı görülmüştü. Bu da iptal edilme ihtimallerini güçlendiriyor.

Başka bir materyale geçebilir

*Mikro Dokuma iPhone kılıfının 4 ay sonra geldiği hâli gösteren bir kullanıcı.

Apple’ın Mikro Dokuma’dan vazgeçmesi hâlinde premium aksesuarları için deri olmayan başka bir materyale geçebileceğini de iddialar arasında. Gerçek çıkıp çıkmayacağını görmek için beklememiz gerekecek. Bu aksesuarların stoğunun tükenmesi biraz süre alabilir.

Mikro dokuma aksesuarlar ülkemizde de satılıyorlar. Cüzdanlar, Apple Watch, iPhone, AirTag gibi farklı kullanımları mevcut. Fiyatları ise türüne göre değişiyor ve 1.459 TL’den 5.299 TL’ye kadar çıkıyor. Buradan göz atabilirsiniz.