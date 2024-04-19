Bloomberg’ün iddiasına göre GEEP isimli bir şirket, Apple’ın hurdaya çıkarması için gönderdiği 100 bine yakın çalışır durumdaki iPhone’u çalıp Çin’de sattı. Apple ise bu olay nedeniyle 2020’de açtığı davadan vazgeçti. İşte Apple’ın sürekli “Çevre dostuyum.” derken pek de doğruları söylemiyor olabileceğini gösteren iddialar.

Bloomberg tarafından yayımlanan detaylı bir rapor, Apple’ın hurdaya çıkarmak istediği iPhone’lar hakkında ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Buna göre şirketin her yıl 250 binden fazla iPhone’u hurdaya çıkarması için para ödediği “GEEP” isimli şirkete açtığı davadan geri çekildi. Peki neden?

Apple, müşterilerinden takas veya yenilemek için aldığı ve birçoğu çalışır durumda olan cihazları bu şirkete hurdaya çıkarması için veriyordu. Ancak teknoloji devi, birkaç yıl önce GEEP’in 99 bin 975 çalışan iPhone’u hurdaya çıkarmak yerine çalıp Çin’e götürüp ikinci el pazarında sattığını keşfetti. Üstelik GEEP’in bu cihazları hurdaya çıkardığını belirttiği, yani yalan söylediği de görüldü.

İddiaya göre Apple, insanların olayı öğrenmemesi için 2020’de açtığı davadan vazgeçti

Bu durumu keşfeden Apple, 2020 yılında sözleşme ihlali suçlamasıyla GEEP’e dava açtı. Ancak o zamandan beri davada bir gelişme yaşanmadı ve teknoloji devinden hamle gelmedi. Böyle devam ederse dava Ocak 2025’te otomatik olarak düşecek. Bununla birlikte cihazları çalmakla suçlanan eski üç GEEP çalışanının suçlamaları da aynı şekilde sonuçlanmayacak.

Bloomberg de şirketin bir şey yapma planının olmadığını söylüyor. İddiaya göre davayı kovalamamasının arkasındaki neden insanların bu durumu öğrenmemesini istemesi. Şirketin çevre konusunda sürekli olarak “çok duyarlı” olduğunu biliyoruz. Hatta bu yüzden iPhone kutularından adaptörleri bile kaldırmışlardı. Muhtemelen duyulmasının istememesinin nedeni de bu. Tekrar kullanılabilir cihazların parçalanmaya gönderilmesi pek iyi tepkiler almayacaktır.

GEEP’e hurdaya çıkarması için çoğu yeniden kullanılabilir 530 bin iPhone gönderilmiş

Apple’ın GEEP’e ne kadar cihaz gönderdiği konusunda da bilgiler paylaşıldı. Teknoloji devi, sözleşmesinin ilk iki yılında bu şirkete hurdaya çıkarması için 530 bin iPhone, 25 bin iPad ve 19 bin Apple Watch göndermiş. Bloomberg, gönderilen iPhone’ların çok büyük bir çoğunluğunun yenilenebilecek cihazlar olduğunu, bunun yerine hurdaya gönderildiklerini de ekliyor. Bu da şirketin “yeniden kullanım önceliğimizdir” mottosuyla çelişiyor. Apple’ın 2030’a kadar karbon nötr olma planına sahip olduğunu ekleyelim.

Apple’ın yıllar önce telefonlardan kullanılabilir parçaları toplayan “Daisy” isimli bir geri dönüşüm robotu çıkardığını görmüştük. Bloomberg’e iddiasına göre Daisy’i basına gösterilmesi, sadece şirketin iyi bir izlenim yaratmak istemesi nedeniyleydi. Raporda, Daisy’nin çıktığı dönemde geri dönüşüm ortaklarından olan Re-Teck’te çalışan bir kişinin açıklamalarına da yer verildi. Bu kişi, hepsi iyi durumda görünen yüksek miktarda AirPods, Apple Watch ve Mac’in parçalandığına şahit olmuş. Parçalayanlar da Re-Tech çalışanlarıymış.

Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Ancak Apple’ın sürekli “çevre dostu” açıklamalarıyla pek uyuşmadığını ve arka planda müşterilerin farkında olmadığı pis işlerin yaşanmış olabileceğini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Şirketten henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.