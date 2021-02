Apple Music her geçen gün yenilenen içeriği ile kullanıcı dostu olmaya devam ediyor. Behind The Songs isimli projesiyle artık şarkı yazarları, yapımcılar ve sezonluk müzisyenler için yepyeni bir deneyim sunacak.

Behind The Songs içeriklerine son dönemde oldukça aşina olmaya başlamıştık. Birçok müzik firması özellikle trend şarkıların nasıl yaratıldığı konusunda içerikler sunuyor ve bunları özellikle “Youtube’dan” yayınlıyorlardı. Apple Music de bu konsepti kendine entegre etmeye karar verdi. Sözlerini çok sevdiğiniz bir şarkının söz yazarına ait tüm şarkıları bulabileceğiniz bir arayüz harika bir deneyim sunabilir, yine muazzam şarkıların çıkış kaynağı aynı stüdyo olabilir. Öncesinde bu tarz filtreleri uygulayabileceğiniz bir portal bulmak oldukça zorken Apple Music üzerinden artık hepsini yapabiliyor olacaksınız. Stüdyolara, söz yazarlarına ve sezonluk müzisyenlere abonelik imkanı Söz yazarları, yapımcılar ve yayıncılar için ortak alan “Behind The Songs’da” Lyrics To Live By ve Song Stories gibi orijinal Apple Music içerikleri de aktif olacak. Behind The Songs ile şarkı sözü, yapım stüdyosu, yayın şirketi gibi aramalar yapıp buralardan çıkan şarkıları dinleyebilecek, içinde bulunan video içeriklere ve editoryal özelliklere katılabileceksiniz. İLGİLİ HABER Apple, Cihazlarının Ne Kadar 'Tamir Edilebilir' Olduğu Bilgisini Paylaşmaya Başladı Ivors Academy ortaklığıyla ortaya çıkan bu projeyle şarkıların arkasında kalan birçok isim konusunda daha detaylı bilgi sahibi olacaksınız. İngiltere ve İrlanda'nın şarkı yazarlarını ve bestecilerini temsil eden ve her yıl 'Ivors' ödül törenini düzenleyen Ivors Academy’nin bu konuda emeğinin büyük olduğuysa kesin. Platformda yine Rising Star Award With Apple Music ödülleri de yayınlanacak. (27 Temmuz 2021’de açıklanacak) Nile Rodgers Behind The Songs’u değerlendirdi Chic grubunun gitaristi, Amerikalı aranjör, yapımcı ve Apple Music üzerinde şarkı sözü yazarlarının hikayelerine yer veren “Deep Hidden Meaning” isimli radyo programının sahibi Nile Rodgers, Behind The Songs’u yeni bir yuva olarak değerlendiriyor. Şarkı sözü yazarları topluluğuna böyle bir yatırım yapılması sonucunda daha kaliteli işler çıkabileceğini belirtiyor. İLGİLİ HABER 2020 Apple Müzik Ödülleri Kazananları Açıklandı Sanatçıların kazandıklarının yanında müzisyenlerin ve söz yazarlarının kazandıkları devede kulak kalıyor. Söz yazarlarının kendi toplulukları dışında bugüne kadar kendilerini ifade edebilecekleri net bir platform bulunmuyordu. Yine birçok müzik severin, sevdikleri şarkıları dinlerken söz yazarlarının kim olduğuna dair fikri bile yok. Apple Music birçok anlamda müzik dünyasında radikal bir değişikliğe neden olacak gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Söz yazarlığı konusunda cesaretlenecek isimler doğar mı sizce?

Kaynak : https://www.imore.com/apple-music-gets-new-behind-songs-hub

 2 0 0 0 0