2020 Apple Müzik Ödülleri Kazananları Açıklandı

Apple, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Apple Müzik Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Lil Baby, yılın en iyi küresel sanatçısı olurken; en iyi şarkı Roddy Ricch - The Box oldu.

Apple’ın geçtiğimiz yıllarda Spotify’a rakip olarak hizmete sunduğu çevrimiçi müzik servisi Apple Music, yayınlandığı günden bu yana epey popüler hale geldi ve Apple, müzik servisinde şarkıları yer alan sanatçıları beş farklı kategoride ödüllendirmek için geçtiğimiz yıl itibarıyla “Apple Music Awards”ı (Apple Müzik Ödülleri) başlatmıştı.

Yılda bir kez düzenlenen Apple Music Ödülleri’nin geçtiğimiz yıl Steve Jobs sahnesinde gerçekleştirilen ödül töreninin yıldızı, son yılların müzik sektöründeki yükselen yıldızı Billie Eilish olmuştu. Bu yılki Apple Müzik Ödülleri’nde ise Yılın Küresel Sanatçısı ödülü Lil Baby’e gitti.

2020 Apple Müzik Ödülleri kazananlar

Yılın Küresel Sanatçısı: Lil Baby

Yılın “Nefes Kesici” Sanatçısı: Megan Thee Stallion

Yılı Söz Yazarı: Taylor Swift

Yılın En İyi Şarkısı: Roddy Ricch - The Box

Yılın En İyi Albümü: Roddy Ricch - Please Excuse Me for Being Antisocial

Apple Müzik Ödülleri, Apple Music kullanıcıları için basit bir açıklamadan fazlasını getirecek. Apple, 14 Aralık’tan itibaren Apple Music, Apple Music TV ve Apple TV uygulamalarında bir hafta boyunca Apple Müzik Ödüllerini kutlamak için canlı performanslar, hayran etkinlikleri, röportajlar ve daha pek çok içerik yayınlayacak.

Apple Müzik Ödülleri’nde kazananlar, editöryel seçimler ile istatistikler arasında bir denge oluşturularak belirleniyor. Özellikle en iyi şarkı ve en iyi albüm ödülleri, ağırlıklı olarak Apple Music abonelerinin yıl boyunca en fazla hangi şarkı ve albüme daha fazla ilgi gösterdiğine dayanıyor.