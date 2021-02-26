Apple, Cihazların Onarılabilirlik Bilgisini Paylaşacak

Apple, cihazlarının ne kadar kolay ya da zor tamir edildiğini gösteren bir indeks yayınlamaya başladı. Şu an için yalnızca Fransa'da bulunan bu hizmet, tüketicilere Apple cihazlarında bir sorun ile karşılaştıklarında cihazın tamir edilebilirlik oranının ne olduğunu ve süreci anlamalarına yardımcı olacak.

Apple, Fransa hükümetinin elektronik atık ile mücadele hareketi kapsamında yeni bir uygulama yürürlüğe koydu. Şu an için yalnızca Fransa'da uygulanacak olan bu yeni uygulamayla kullanıcılar, tüm Apple cihazlarının ne kadar 'tamir edilebilir' olduğunu ortaya koyan onarım indeksine ulaşabilecekler.

Bu onarım indeksi pek çok detay ile şekilleniyor ve indekste hangi cihazın onarılabilirlik ölçütünde puanının kaç olduğu bilgisi yer alıyor. Böylece kullanıcılar, satın alacakları cihazın herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda ne kadar sürede, nasıl tamir edilebileceğine dair bilgi edinme imkanına erişiyor. Örneğin paylaşılan ilk verilere göre iPhone 12 mini 10 üzerinden 6 puan alırken, iPhone 11 ise 10 üzerinden 4 puan almış durumda. Yeni MacBook Air M1'in puanı ise 10 üzerinden 6,5 .

Yedek parçaların bulunma süresi, fiyatı gibi pek çok detay onarılabilirlik puanını oluşturuyor:

Yayınlanan indeks, bazı temel başlıklar üzerinde şekilleniyor. Bu başlıklar, cihazın sökülmesi, sökülme için gereken aletler, bu işlemin nasıl yapılacağı ve parçaların nasıl geri yerleştirileceği bilgisi, yedek parçaların bulunma ve teslimat süreleri, güncel fiyatları gibi maddelerden oluşuyor. Bu maddelerin her biri cihazların tamir edilebilirlik puanlarını etkiliyor.

Kullanıcılar, tüm bu başlıklar sonucu oluşan puan sayesinde satın alacakları cihazların onarılabilirlik durumunu değerlendirerek buna göre tercih yapabiliyor. Apple'ın bu kullanıcı dostu uygulaması, daha önce de belirttiğimiz üzere yalnızca Fransa'da mevcut ve genel bir hizmete dönüşüp dönüşmeyeceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.