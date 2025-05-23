Apple, Türkiye'de de büyük ilgi gören Apple Music fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Kullanıcılar, yüzde 67 seviyesine ulaşan yeni faturalarla karşılaşacaklar. İşte Apple Music fiyatları...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan Türkiye'deki Apple Music abonelerini üzecek bir hamle geldi. Şirket, Apple Music fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Kullanıcılar, artık yeni fiyatlandırma üzerinden faturalandırılacaklar.

Apple Music, en çok da ülkemizdeki öğrenciler tarafından seviliyordu. Zira Apple Music'in "Öğrenci" paketi, oldukça uygun bir fiyattan satılıyordu. Yapılan zam ile tüm paketlerin fiyatları ciddi anlamda yükselmiş oldu. Apple Music fiyatları, an itibarıyla Spotify ile eşitlenmiş durumda diyebiliriz.

Apple Music fiyatları şöyle:

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Öğrenci 19,99 TL 32,99 TL (%65) Bireysel 39,99 TL 59,99 TL (%50) Aile 59,99 TL 99,99 TL (%67)

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple Music fiyatları, öğrenciler için yüzde 65 zamlandı. Bireysel kullanıcılar için yüzde 50, aile paketi satın alanlar ise yüzde 67 civarında zam ile karşılaşacaklar.

Tıpkı Spotify'da olduğu gibi taahhütsüz olarak kullanabildiğiniz Apple Music'in en çok sevilen özelliklerinden biri ultra yüksek ses kalitesi sunabiliyor olması. Spotify ise çok uzun zamandır Hi-Fi paket üzerinde çalışıyor ancak henüz kullanıma sunamadı.