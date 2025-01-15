Bugün neredeyse hepimiz, arama motoru olarak Google’ı kullanıyoruz. Belki internetle tanıştığımız günden beri de bir başka isme çok az rastladık. Gelişen bu teknoloji dünyasında, akıllara tek bir soru geliyor: Apple neden teknoloji dünyasını domine ederken Google’a rakip olmuyor?

Aslında bu soruyu biraz daha basitleştirmemiz gerekirse, Apple, neden bir arama motoru geliştirmiyor?

Senelerdir sektörün içinde olan Apple, dünyada bir numaralı bir konumda. Böyle bir konuma sahipken, bir arama motoru geliştirse, kârına kâr katacağı aşikâr. Peki bunu neden yapmıyor dersiniz?

Daha önce hiç bu konuyu düşüneniniz oldu mu bilmiyoruz ancak Apple, bu soru işaretlerini gidermek için bizzat kolları sıvadı.

Bir arama motoru geliştirmek, hele ki Google gibi bir rakibin karşısına yeni bir motor eklemek, elbette kolay olmayacak. Bu durum, rekabeti kızıştırırken pazara liderlik etme açısından da stratejik olarak öne çıkabiliyor. Bir rakip olacaksa, bu neden tüm dünyanın bir numarası hâline gelen Apple olmasın ki?

Belli ki birçok kişi de bizler gibi düşünmüş ki Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, şirketin neden böyle bir proje üzerinde çalışmadığına dair bir açıklama yapmayı gerekli gördü.

Apple’ın bu konudaki kararı, stratejik ve ekonomik nedenlere dayanıyor.

Apple için böylesine yeni bir projeye girişmek demek, diğer alanlarından kaynak ve çalışan çekmek anlamına geliyor. Üstelik bu da Apple’ı milyonlarca dolar zarara sokmak anlamına geliyor. Bir marka, hele ki Apple gibi bir marka, neden böyle bir risk alsın?

Arama motoruna girmek, oldukça maliyetli ve uzun bir süre gerektiriyor. Üstelik bu maliyet, milyonlarca dolarlık yatırımlarla desteklenmek zorunda. Tamamlanmasının ise yıllarını almasını hesaba katmıyoruz bile…

Şirketin duruşuna zarar verebilir.

Apple, teknoloji odaklı bir şirketken daha çok ürettiği telefonlar ve bilgisayarlarıyla ünlü. İnsanlar, iPhone ve MacBook üreten şirketin birdenbire strateji değiştirerek bir arama motoru geliştirmesine nasıl bakabilir? Üstelik şirket, tüm odağını ‘yeni proje’ üzerine vermeli ki, bu projenin de hakkını verebilsin.

Hâl böyle olursa, neredeyse her sene piyasaya sürülen ürünlerin çıkışı aksayabilir, geliştirilmeleri zaman alabilir. Bu da şirket için pek de iyi bir intiba oluşturmaz.

Bildiğimiz üzere Safari, Apple’ın arama motoru.

Google, Safari’nin Apple’da varsayılan arama motoru olarak kalması için 2022’de Apple’a yaklaşık 20 milyar dolar ödedi. Bu anlaşmanın devamı hâlinde, Apple, kullanıcılarına ‘en iyi’ hizmeti sunma konusunda kesintiler yaşayabilir.

Ayrıca şirket, yepyeni bir projeye girişmek yerine daha az risk alarak, mevcut kaynakların büyümesine katkı sağlıyor. Üstelik hâlihazırda Google ile de bir iş birliği söz konusu. Cue, açıklamasında, bu iş birliğinin, kullanıcılara en iyi deneyimi sunduğunu da açıklıyor.

Bir de işin görünmeyen yüzü var.

Başarılı bir arama motoru geliştirmek için hedefli bir reklam satışı da gerekli. Bu durum, tahmin edeceğiniz üzere gizliliğe bu kadar değer veren bir şirketin gizlilik odaklı iş modeline pek uyum sağlamıyor.

Şirketin gizlilik taahhütleri, mevcut iş modeli; kullanıcılar için en iyi deneyimi sağlamaya yardımcı oluyor. Şirketin açıklamalarına bakılırsa, bu düşünceden de kolaylıkla vazgeçilecek gibi durmuyorlar.

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